(ÖZEL) Yavru kediyi evladı gibi koruyor

Eskişehir’de yavru kedi ve köpeğin dostluğu görenlerin içini ısıtırken, köpeğin kediyi sahiplendiği ve koruduğu anlar ise gülümsetti.

İnönü ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan bir ikametin önünde yaşayan köpek ve yavru, çevredeki vatandaşların ilgi odağı oluyor. Neredeyse birbirlerinden hiç ayrılmayan ve günün büyük çoğunluğunu birlikte geçiren köpek ve kedi, görenlerin dikkatini çekiyor. Daha öncesinde yavrularını hastalık nedeniyle kaybettiği öğrenilen anne köpek, yavru kediyi adeta bir anne şefkatiyle koruyor. Kedi yanındayken kimseyi bulunduğu alana sokmayan köpek, kediye olan ilgisini de ortaya çıkartıyor. Özellikle soğuk havalarda iç içe uyuyan hayvanlar, görenlerin de içini ısıtıyor.

“Kedi olunca yanına kimseyi yaklaştırmıyor”

Yavru kedi ve köpeğin bir araya gelme sürecinden bahseden İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Mustafa Göktağ, “Bu köpek mahallemizdeki bir arkadaşımıza ait ve burada yetişti. 10 tane yavrusu oldu. Bir aylıkken yavrularının tamamını kaybetti. Daha sonra bir tane kedi yavrusu edindi. Muhtemelen kedinin de annesi ölmüş. Bu yavruyla beraber yaşayıp gidiyorlar. Kedi olunca yanına kimseyi yaklaştırmıyor. Kucağına alıp saklıyor ve kimseyi de yaklaştırmıyor. Çok sevimliler. Elimizden geldiği kadar biz de seviyoruz. Mamalarını alıp getiriyoruz” dedi.