(ÖZEL) Yardımsever imam mahalledeki çocuklara umut oldu

Eskişehir Hacı Ahmet Yavuzer Camii imamı Soner Şahin, havaların soğumasıyla birlikte maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına mont ve bot yardımında bulundu.

Bisikletiyle birlikte pek çok muhtaç aileye gıda yardımı yapmasıyla tanınan Soner Şahin, bu kez çalıştığı caminin önüne kurduğu stantlarla çocukların mont ve bot ihtiyaçlarını giderdi. Şahin, kentte soğuk havanın etkisini göstermesiyle birlikte kışlık giysi ihtiyacı doğan çoğunluğu yetimlerden oluşan çocuklara umut oluyor. Ayrıca maddi durumu iyi olmayan ailelerin gıda ihtiyaçlarını gideren Şahin, yaptığı yardımlarla takdir topluyor. Kışlık giysi ihtiyaçları giderilen çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, mahalleli İmam Soner Şahin’in desteklerinden memnun olduklarını dile getirdiler.

“Hocam botumuz ve montumuz yok diyenler oldu”

Başta yetimler olmak üzere çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini dile getiren İmam Soner Şahin, hayırsever vatandaşların da desteklerini aldıklarını belirtti. Isınma sorunu yaşayan ailelere kömür ve soba yardımları da yaptıklarını söyleyen Şahin, “Başta yetim kardeşlerimiz olmak üzere muhtaçların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çabalıyoruz. Bugün de kışlık bot, mont, kazak, ekmek ve gıda yardımlarımız oldu. Havaların soğumasıyla birlikte, ’Hocam botumuz, montumuz, sobamız ve kömürümüz yok evimizde’ diyenler oldu. Bize yardım eden hayırsever dostlarımız var. Onların desteğiyle hemen evlerine aynı gün soba ve kömürleri gönderiyoruz. Allah’ın izniyle bu yardımları sürekli yapıyoruz. Ayrıca yetim öğrencilerimize kırtasiye yardım yapıp ev kirasını ödeyemeyenlere destek oluyoruz” diye konuştu.

“Hocam bu mahallede tüm garibanların babası gibi”

İmam Soner Şahin’in yaptığı yardımlardan mahalle olarak çok memnun olduklarını belirten Abdülkadir Sürer, kendisinin ocak ihtiyacının giderildiğini söyledi. Soner Şahin’in mahallede ihtiyaç sahiplerinin babası gibi görüldüğünü vurgulayan Sürer, “Hocamızdan Allah razı olsun. Hocamızın garibanlara yaptığı yardımlardan çok memnunuz. Elinden geldiğince maddi, manevi desteklerden hiçbir zaman geri durmuyor. Hocam bu mahallede tüm garibanların babası gibi. Soner Hoca, ocağım yoktu bana ocak aldı” ifadelerini kullandı.