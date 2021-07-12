(Özel) Unutulmaya yüz tutmuş altın değerindeki mesleği 10 günde öğretiyor

Bursa’da bir zanaatkâr, dedesinden öğrendiği unutulmaya yüz tutmuş kozadan iplik çıkartma işini 10 günde meraklılarına öğretip meslek sahibi yapıyor.

Mudanya ilçesinin Yörükali köyünde yaşayan Selman Öztürk, dedesinden öğrendiği ipek böceği kozasından iplik çıkartma işini yüzlerce yıllık teknikle yaparak, isteyen herkese 10 günde öğretiyor. Köyde evinin bahçesinde kurduğu kerpiçten yaptığı ocakta odun ateşinde ısıttığı suda ipek kozalarını sıcak suda yumuşatarak bu kozaların iplik uçlarını süpürge yardımıyla çıkartıyor. Çıkarttığı bu uçları tezgahta çevirerek makaraya sararak iplik elde ediyor. Dedesinden öğrendiği teknikle bu işi yapan Öztürk, bu işi yapan Bursa’daki son temsilcilerden, kaybolmaya yüz tutmuş bu mesleği meraklılarına 10 günde açtığı kursla öğreten zanaatkar bu mesleği gelecek kuşaklara aktarmak için elinden gelini yapıyor. Öztürk’ün köyde kurduğu iplik çıkartma atölyesine çok sayıda fotoğraf sanatçısı da fotoğraf çekmek için geliyor. Bu işin meraklıları belli bir ücret karşılığında 10 günde kozadan ipek ipliği çıkartmayı öğreniyor.

Bu işi 49 yıldır severek yaptığını ifade eden Selman Öztürk, "Bu işi dedem ve babam yapıyordu. Ben de onlardan öğrendim. Eskiden ipek böceği besleyip kozalarını Bursa Kozahan’da satıyorduk. Evde kozalardan tezgahta elde ettiğimiz ipek iplikleri ise Hereke fabrikasına satıyorduk. Bu işi yapan kalmadı. Bu mesleği Bursa’da yapan bir ben kaldım. Bu mesleği gelecek kuşaklara aktarmak için elimden geleni yapıyorum. Evimde açtığım tezgahta bu işi 10 günde meraklılarına öğretiyorum. Buraya gelenler 10 günde meslek sahibi oluyor. Bu benim kozaları işlediğim fırın eski teknikle yapılan tepme fırın olarak geçiyor. Yüzlerce yıllık teknikle burada kozadan ipek iplik elde ediyorum. Bu işin meraklısı herkesi Mudanya Yörükali köyüne bekliyorum" dedi.