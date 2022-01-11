(Özel) Türkiye’de en çok bu bölgede bulunuyor.. Tam 40 tanesini keşfetti

Senelerdir ormanları adım adım gezen Bursalı öğretmen, 10 yılda görev yaptığı ilçede 40 tane şelale keşfedip, bunları bütün dünyaya tanıttı. Birbirinden heyecan verici muhteşem güzellikteki şelaleleri kayıt altına alan Ahmet Yordam, tahrip edilmemesi için de buraların adresini paylaşmıyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinde 30 yıldır öğretmenlik yapan Ahmet Yordam, tam bir tabiat tutkunu. Hafta sonları boş zamanlarını ilçenin ormanlarında geçiriyor. Buralarda gezerken, kimsenin görmediği şelaleleri keşfediyor. Keşfettiği şelalelerin görüntü ve fotoğraflarını çekiyor. İlçenin dağlarında 10 yıldır dolaşarak 40 şelaleyi belgelemeyi başardı.

Mustafakemalpaşa ilçesinin şelale bakımından çok zengin olduğunu keşfeden öğretmen, ortaya çıkarılması gereken yüzün üzerinde şelale olduğunu tahmin ediyor. Ahmet Yordam, bu güzellikleri de ortaya çıkarmak için çalışmalar yapıyor. Yordam’ın çektiği bir birinden güzel şelalelerin fotoğraflarını görenler hayranlıklarını gizleyemiyor. Öğretmen, şelaleler tahrip edilmesin diye çoğunun yerini kimseye söylemiyor. Bu zamana kadar 40 şelaleyi keşfeden öğretmen, daha keşfedecek yüzün üzerinde şelale olduğunu söyledi.

Türkiye’deki en fazla şelalenin Mustafakemalpaşa ilçesinde olduğunu tahmin ettiğini anlatan Ahmet Yordam, "10 yıldır görev yaptığım ilçemdeki şelalelerin çekimini yapıyorum. Amatör olarak fotoğrafçılık yapıyorum. Üniversitede ayrıca fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünü bitirdim. Görev yaptığım ilçenin ormanlarını dolaşırken çok fazla şelale olduğunu gördüm. Bu şelaleleri herkes görsün diye tek tek fotoğraf ve görüntülerini çektim. Tahminlerime göre Türkiye’nin en fazla şelalesi Mustafakemalpaşa ilçesinde. Bu şelalelerin bir kısmı mevsimlik, bir kısmı ise sürekli akıyor. Bu şelaleler kayın ormanlarının olduğu bölgelerde sonbaharda çok güzel görüntüler ortaya çıkarıyor. Kışın kar yağdığında daha güzel manzaralar oluyor. Sadece benim keşfettiğim çok sayıda şelale var. Bu şelalelere ismini biz verdik. Bu bölgede daha yüzün üzerinde şelale olduğunu tahmin ediyorum. Sadece ben 10 yılda 40 şelalenin fotoğraf ve görüntüsünü çektim" dedi.

Doğa tutkunu Yağmur Uslu ise, "İlçemizde çok sayıda şelale var. Ben de bildiklerimi sık sık geziyorum. Her biri birbirinden güzel. Ahmet hocam dağlarda gezerek bunları bir bir ortaya çıkarıyor. Kendisine minnettârız" şeklinde konuştu