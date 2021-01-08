banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar ve Euro'da son durum ne?
Dolar ve Euro'da son durum ne?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Trump'tan şaşırtan 'U' dönüşü
Trump'tan şaşırtan 'U' dönüşü

(Özel) Tek başına köyüne 2.5 ayda 10 bin kestane dikti

Zonguldak’ta yaşayan 55 yaşındaki Ahmet Ayyıldız, 25 senelik ticaret hayatının ardından emekli oldu. Türkiye’nin yarısını gezen Ayyıldız, kesin dönüş yaptığı köyünde kendi başına yöresel kalkınma planını harekete geçirdi. 50 bin kestane hedefiyle köyüne 2,5 ayda 10 bin kestane diken Ayyıldız, köy tüzel kişiliğinden destek alamayınca Valilik ve ilgili kurumlara başvurdu. Ayyıldız, köyünü kalkındırma konusundaki mücadelesinin süreceğini ifade etti.

Haberde İnsan 08.01.2021, 09:08
(Özel) Tek başına köyüne 2.5 ayda 10 bin kestane dikti

Zonguldak’ta yaşayan 55 yaşındaki Ahmet Ayyıldız, 25 senelik ticaret hayatının ardından emekli oldu. Türkiye’nin yarısını gezen Ayyıldız, kesin dönüş yaptığı köyünde kendi başına yöresel kalkınma planını harekete geçirdi. 50 bin kestane hedefiyle köyüne 2,5 ayda 10 bin kestane diken Ayyıldız, köy tüzel kişiliğinden destek alamayınca Valilik ve ilgili kurumlara başvurdu. Ayyıldız, köyünü kalkındırma konusundaki mücadelesinin süreceğini ifade etti.

Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde yaşayan 55 yaşındaki Ahmet Ayyıldız, 25 sene boyunca kent merkezinde ticaret işiyle uğraştı. Bu süreçte iki çocuğunu da yetiştirdikten sonra Türkiye turuna çıktı. Ülkenin yarısını gezen ve farklı kültürler tanımaya çalışan Ayyıldız, 5 senelik gurbet hayatının ardından köyüne kesin dönüş yaptı. Babası ile birlikte Karapınar köyünde yaşayan Ayyıldız, köyünü kalkındırmak amacıyla "Yöresel Kalkınma Planı"nı hayata geçirdi.

Analiz yapmaları için Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçen Ayyıldız, kestane, ceviz ve fındık gibi mahsullerin yetişebileceğini öğrenince 50 bin adet kestane dikmeyi hedefledi.

Heyelan bölgelerine bile kestane dikti

2,5 ay önce kestane dikmeye başlayan Ayyıldız, kendi bütçesinden bile parayla kestane fidanı satın aldı. Bu süreçte 10 bin adet kestaneyi toprakla buluşturdu. Heyelan bölgelerini de ağaçlandıran Ahmet Ayyıldız, yaşadığı süreci şöyle aktardı:

"25 seneye yakın ticari hayatım oldu. Bu sırada çocuklarım büyüdü, üniversite okudu. Emekli olduktan sonra kendime sosyal bir hayat kurmak istedim. Hem ülkemi tanımak hem de değişik kültürleri tanıyabilmek için kendi kendime gurbet hayatı yaşayayım dedim. Yaklaşık 5 seneye yakın gurbet hayatım oldu. Ülkenin neredeyse yarısını gezdim. Düşündüm taşındım, geri dönüş yaptığım zaman yöreme de faydalı olabilmek adına yöresel kalkınma projesi başlatmak istedim. Tarım İl Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek yöresel kalkınma projelerimin olduğunu söyledim. Onlar da sağ olsunlar köyümüzde inceleme yaptılar. Yaptıkları inceleme dahilinde köyümüzün kestane, ceviz, fındık şeklinde coğrafi bölge olduğunu söylediler. Ben de vatandaşlara fikirlerimi anlatmaya çalıştım ancak anlatamadım. Kime sorsam az yerlerinin olduğunu söylediler. Ben de ormanları, doğayı ilk etapta 50 bin kestane hedefi koydum. Vatandaşıma bu 50 bin kestane projemi aktarmaya çalıştım. Maalesef gerekli ilgiyi göremedim. Kendi imkanlarım dahilinde şu ana kadar 10 bin kestaneyi diktim. Bazılarını da heyelan görmüş yerlere diktim. Bunu da yaklaşık 2,5 ay gibi kısa zamanda yeri geldiğinde de yağmur çamur gece gündüz demeden yapmaya çalıştım. Zevk aldım yaptığım işten. Hedefim 50 bin adet fidandı. Şu anda o hedefi de aşmak istiyorum. Bu iş beni o kadar motive etti ki kimse de yardım etmese de 50 bin kestaneyi toprakla buluşturmak istiyorum."

"En azından ülkeme ağaç dikmiş olurum"

Son dönemlerdeki kuraklığa da dikkat çeken Ahmet Ayyıldız, yakın süreçte Zonguldak Valiliği’ne dosya sunduğunu hatırlattı. Köy tüzel kişiliğinin ilgisiz kaldığını söyleyen Ayyıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hatta bunun için bir kaç gün öncesine kadar Zonguldak Valiliğimize yöresel kalkınma ile ilgili bir dosya sundum. Tarım İl Müdürlüğünden beni aradılar. Haber bekliyoruz. Ben bunu köy muhtarımıza çok anlatmaya çalıştım. Maalesef ilgilenmedi. Köyü kalkındırmak sana mı düştü, yapsan kime yapacaksın? Epey bir ilgisiz davrandı. Ben diyorum ki bu topraklar bizim, bu ülke bizim. Şu coğrafyaya bakın. Buralarda 50 bin kestane hedeflediğim zaman bazı hesaplamalarıma göre bir kestane ağacından yaklaşık 30 kilogram hedefliyorum. 50 bin ağaçtan bir milyon 500 bin kilogram elde edilebilir. Bu da yaklaşık 30 milyon lira para yapıyor. Bunu yöresel kazanacak, ülkemiz kazanacak, insanlık kazanacak. İşsizlik kazanacak. Ben bunu dikeyim de bakın son zamanlarda kuraklık var. En azından ülkeme bir ağaç dikmiş olurum. Hiçbir verim alamazsam arıcılık açısından önemli bir noktaya geliriz. Orman bölgesi olduğundan yağmur alır. Su kaynaklarımız zenginleşir."
Yorumlar (0)
banner429
banner422
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 16 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12