(ÖZEL) Sokak hayvanlarına işitme engelliler umut oldu

Eskişehir’de işitme engelliler, çöplükte yaşayan 400’e yakın köpeğe mama dağıtarak beslemelerini yaptılar.

Bir mobil uygulama sayesinde sokak hayvanları için mama toplayan işitme engelliler, Eskişehir kent çöplüğünde bulunan başıboş yaklaşık 400 köpeği besledi. Projenin gerçekleşmesinde büyük katkıları bulunan Eskişehirli hayvan sever Rabia Öztürk,1 ayda topladıkları 500 kilogram mamayla sokak hayvanlarına umut oldu. Türkiye Sağırlar Milli Federasyon Başkanı’nın da dâhil olduğu projede hedef 3 milyon işitme engelliye ulaşıp daha fazla sokak hayvanına yardım edebilmek.

“Hedefimiz tüm işitme engellilerine ulaşmak”

Bugüne kadar işitme engelliler için yapılan projelerin aksine bu çalışmada onların yardım yaptığını belirten Rabia Öztürk, hedeflerinin tüm işitme engellilere erişmek olduğunu dile getirdi. 3 milyon işitme engellinin bir kısmının bile bu uygulamayı kullanmasıyla yeterince mama topladıklarını söyleyen Öztürk, “Bugünkü proje çok özel bir proje. İşitme engellilerle birlikte hayvanlara yardım etmeyi birleştirdik. Bugüne kadar işitme engelliler için projeler yapılmıştı. Ama bugün Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu’yla birlikte biz hayvanlara yardım etmek için geldik. Onlar adına bir kumbara açtık. Türkiye’de 3 milyon işitme engelli var, onlara sesimizi duyurmaya çalıştık. 3 milyon işitme engellinin belli bir kısmı bile bu uygulamayı kullanmasıyla, 1 ayda 500 kilo mama yardımını topladık. Onlarla birlikte bugün mamalarımızı dağıtacağız. Hedefimiz tüm işitme engellilerine ulaşmak ve onlarla birlikte illerde hem çocuklar için hem hayvanlar için sizin bile tahmin edemeyeceğiniz kadar güzel projeler yapmak. Biz daha 1 aydır bu çalışmayı yapıyoruz, 1 yıl sonra bizi sahada birlikte el ele çok güzel projeler yaparken göreceksiniz” dedi.

“İşitme engellilerle alakalı büyük bir adım”

Ne kadar çok kişi projeye katkı sağlarsa hayvanlara o kadar yardımı dokunacağını vurgulayan Türkiye Sağırlar Milli Federasyon Başkanı İsmail Tek, “Daha önceden bu konuyla alakalı paylaşımda bulunmuştum. 2 dakika reklam izlemeniz bu mama olarak geri dönüyor. Yani ne kadar çok yardım yaparsanız, hayvanlara o kadar çok yardımız dokunur. Sizden her hangi bir para yardımı talep etmiyoruz. Sadece reklam izlemeniz bu hayvanlara mama olarak geri dönecektir. Bu mücadeleye katkılarınızı bekliyoruz. Projedeki arkadaşlara ve Rabia Hanıma teşekkür ederiz çok fazla emek verdi. İşitme engellilerle alakalı büyük bir adım attı” diye konuştu.