(Özel) Sobacılık mesleği teknoloji ve doğalgaza yenildi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’te bir zamanların popüler meslekleri arasında yer alan sobacılık, gelişen teknoloji ve doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte kaybolmaya yüz tutan meslekler arasındaki yerini aldı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde kış aylarının zorlu geçmesinden dolayı halkın vazgeçilmez ısınma kaynağı olan sobalar, teknolojiye yenik düşerek şehir merkezinde neredeyse kullanılmaz hale geldi. Tatvan ilçesinde 52 yıldır sobacılıkla uğraşan Alaettin Gücü, sobacılık mesleğinin bittiğini ve doğalgaz kullanımının artmasından dolayı kimsenin tercih etmediğini dile getirdi. Sobacılık mesleğinin unutulmaya yüz tutan meslekler arasına girdiğini ifade eden Gücü, sobacılık mesleğinde birçok kişinin ekmek yediğini kaydetti. 52 yıllık soba üretim ustası Alaettin Gücü, “Ben bu dükkânda en az 15-20 kişi yetiştirdim. Benim şimdi 8 torunum ve 5 oğlum bu işi yapıyor. Dışarıdan da tabi çok işçilerim oldu. Onlarda hepsi ekmek sahibi, sanatkâr oldular. Şimdi yine de yanımızda çalışanlar oluyor. Sobacılık mesleği bitti, artık kalmadı. Benim gibi niceleri var, yalnız ben değilim. Türkiye’de bu meslekle ilgilenen insanlar ekmek yiyorlardı. Bu vatandaşları devletin sorması gerekiyor. Biz evvelde sobaları perçinleyerek yapıyorduk. Şimdi ise punto makinesiyle yapıyoruz. Bir sacı birbirine yapıştırmak için perçinleme yapıyorduk. Bu bize kolaylık oldu” dedi.