(Özel) Şifreyi giren kasadan diplomasını alıyor

Bursa’da mesleki eğitim merkezinde ustalar diplomalarını şifreli kasadan alıyor.

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezinde çok sayıda usta mesleki yeterlilik belgesi almak için imtihana giriyor. Eğitim merkezi imtihanı geçenlere mesleki geçerlilik diploması veriyor. Diploma almaya hak kazanan öğrencilerin büyük çoğunluğu çalıştığı için mesai çıkışı belgelerini almaya geliyor. Kursiyerler iş çıkışı geldiklerinde okulun mesaisi bitiği için eğitim merkezindeki yetkililerden belgelerini alamıyor. Bu işe çare arayan kurs merkezi idarecileri, kurs merkezinin girişine çelik kasa koymaya karar verdi. Belge alacak kursiyerleri arayıp bilgilendiren öğretmenler, belgelerini ne zaman almaya gelebileceklerini soruyor. Mesai saatleri içinde gelen kursiyerler belgelerini öğretmenlerin elinden alırken, çalıştığı için mesai saatlerinde gelemeyen ustalar ise okul önündeki şifreli kasadan diplomasını alıyor. Belirlenen şifre kursiyerlerin cep telefonuna mesaj olarak gönderiliyor. Eğitim merkezine gelen kursiyerler kasanın şifresini girerek belgelerini alıyor. Bu uygulamadan memnun olan ustalar, belgelerine işlerinden geri kalmadan ulaşmış oluyor.

Bu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren usta Metin Bulut, "Ustalık imtihanını kazandım. Çalıştığım için okulun açık olduğu saatlerde belgemi almaya gelemiyordum. Sağ olsun eğitim merkezi hocaları merkezin önüne kasa koymuşlar, belgemi kasanın içine koydular. Bana kasanın şifresini gönderdiler. Ben de okul kapalı olmasına rağmen gelip şifreyi girerek kasadan belgemi aldım. Çalışmış olduğum işimden kalmadan belgemi alabildik. Bu hizmeti sunanlardan Allah razı olsun" dedi.

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Korucu, "Çalışan kursiyerler belgelerini getirme ve diplomalarını alma konusunda sıkıntı yaşıyorlardı. Biz de nasıl çare bulabiliriz diye düşünürken, merkezin önüne kasa koymak aklımıza geldi. Belgesini alacak vatandaş gelmeden önce bizi telefonla arıyor. Biz de kendisine gün içinde tek kullanımlık şifre yolluyoruz. Bu şifreyle mesai saatleri dışında istediği zaman kasadan şifresini girerek belgesini alıyor. Biz vatandaşları mağdur etmemek için böyle bir hizmet verdik. Bu hizmetten herkes memnun" şeklinde konuştu.