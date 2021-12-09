(ÖZEL) Selma’nın akülü araç sevinci

Kütahya’daki bir kolejin öğrencileri, yardım kampanyasından elde ettikleri gelirle satın aldıkları akülü arabayı, doğuştan engelli Selma Akın’a teslim ettiler. Selma, hayatında ilk defasında sahip olduğu akülü arabaya binerek test etti.

Okul 4-A sınıfı öğrencisi Aslı Çimen, Engelliler Günü nedeni ile arkadaşları ile konuşarak engellilerimize katkıda bulunmak istediklerini anlattı. Bu kapsamda öğretmenler ve aileleri ile görüştükten sonra okulda bir satış panayırı düzenlediklerini ve gelirini engelliler için kullanılmasını istediklerini söyleyen Çimen, "Yaptığımız yardım kampanyası neticesinde elde edilen gelirle akülü araba alınmasını sağladık. Bugün de akülü araca ihtiyacı olan Selma Akın ablamıza hediye ettik. İyi günlerde kullansın” dedi

"Yükümüz hafifledi, çok mutlu olduk"

27 yıldır manuel sandalye ile zor güler geçirdiklerini söyleyen anne Ulviye Akın, “Kızım Selma doğuştan bedensel engelli ve 27 yıldır manuel sandalye ile devam ediyorduk. Allah razı olsun okulun ve öğrencilerin sayesinde biraz daha yükümüz hafifledi. Zor bir süreçti bizimki, ama yükümüz hafifledi, çok mutlu olduk. Artık araba ile birlikte kızımı daha iyi yerlere çıkartabileceğim, parka götürüp gezdirebileceğim. Ben çıkaramazsam kendi de ilerleyen zamanlarda çıkabilecek ve kızım da kendi başına dolaşma fırsatına kavuşmuş olacak. Daha önceleri manuel sandalye ile çok zordu bizim için. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” diye konuştu.