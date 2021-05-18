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(Özel) Saatlerce bataklıkta kurtarılmayı bekledi

Bursa’da bir meyve bahçesinin yakınındaki bataklığa saplanarak saatlerce kurtarılmayı bekleyen köpek, yardımsever vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Acı içerisinde bağıran köpek, vatandaşlar tarafından traktör yardımı ile saplandığı yerden çıkarıldı.

Haberde İnsan 18.05.2021, 09:46
(Özel) Saatlerce bataklıkta kurtarılmayı bekledi

Bursa’da bir meyve bahçesinin yakınındaki bataklığa saplanarak saatlerce kurtarılmayı bekleyen köpek, yardımsever vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Acı içerisinde bağıran köpek, vatandaşlar tarafından traktör yardımı ile saplandığı yerden çıkarıldı.

Olay, Bursa’nın Gürsu ilçesinde bulunan bir meyve bahçesinin yakınındaki bataklıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçiler sabahın erken saatlerinde tarla yakınlarından köpek sesleri geldiğini duydu. Bir süre sonra sesler kesilirken, öğle saatlerinde tarlasına ilaç atmaya giden çiftçiler, yeniden köpek seslerini duyarak bataklığa hareket etti. Burada bir köpeğin bataklığa saplandığını gören çiftçiler, bir traktör ile bataklığa yaklaştı. Traktörün römorkuna çıkan bir kişi, bataklığa saplanan köpeği çekerek kurtardı. Bu ânlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.
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