(Özel) Ormanın kuaförü sincap adamlar

Kazdağları ormanlarında yeni nesil ormanların gelişmesi için başlatılan çalışmada sincap adamlar bir kuaför gibi yaşlı ağaçların dallarını budayıp genç ağaçları güneşe kavuşturuyor.

Kütahya’nın Simav ilçesinde gelerek Kazdağları Kocera Mevkiinde yaklaşık 40 metrelik çam ağaçları üzerinde korkusuzca budama çalışması yapan sincap adamlar mesleklerinin son temsilcileri arasında yer alıyor.

Balıkesir’in Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Gürgendağ İşletme Şefliği sorumluluk alanında 18.5 hektarlık sahada sincap adamlar, yaklaşık 10 günde 500 ağacın budamasını yapacak.

Yapılan budama ile yetişkin ağaçların altında bulunan genç fidanların güneş görmesi ve daha sağlıklı büyümesi hedefleniyor.

Metrelerce uzunluktaki çam ağaçlarına adeta bir sincap çevikliğiyle tırmanarak dalları budayan ve sincap adam diye tabir edilen işçiler, kendilerinin bu işin son temsilcileri olduğunu belirtiyor.

Kazdağları’nda yapılan çalışmalarla olarak Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, “Orman Genel Müdürlüğünün stratejik planları çerçevesinde ormanların sürekli olarak işletilebilmesi amacıyla doğal gençleştirme çalışmaları yapıyoruz.”dedi.

Bu kapsamda yaklaşık 18 buçuk hektarlık bir sahada şu anda 2014 yılında çalışmalar başlatıldığını ve genç fidanlar elde edildiğini aktaran Kayıran: "Bu elde ettiğimiz gençlik tamamen ağaçların kendi tohumlarından elde edilen gençlik. Bu gençliği elde ettikten sonra biz gençliğin en az zayiatla, minimum zayiatla üzerindeki ağaçların kesilip sahadan çıkarılması amacıyla budama işlemini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Budama işini yapan işçilerin gerekli tedbirlerini alarak ağaçlara çıktıklarını ifade eden Kayıran "Bu konuda yetişmiş eleman çok fazla kalmadı Türkiye genelinde. Kütahya’dan gelen arkadaşları bu işi yapıyorlar. Bunlardan da çok fazla kalmadı maalesef. 4 kişilik ekibimiz var. Yaklaşık olarak 500 adet ağaç budayacak bu arkadaşlar. O işlem bittikten sonra buradaki çalışmalarımızı tamamlamış olacağız.”diye konuştu.

Sincap Adamlar olarak tabir edilen ekibin üyesi Fehmi Akkoyun “Tensil sahamızda budama yapıyoruz. Budamayı önlemlerimizi alarak, kemerlerimizi takarak, baretimizi takarak sırtımızda motor ile ağacın üzerine çıkıyoruz. Ağaçları buduyoruz. 35-40 metre ağaçların üzerinde çalışıyoruz. Yüksekte çalışma keyifli. Yaklaşık 1997 yılından bu yana bu işi yapıyorum.”dedi.

Sincap gibi ağaçlara tırmandıkları için bu ismin kendileriyle özdeşleştiğini ifade eden Rahim Çetin, “Ormandaki genç fidanların daha rahat büyümesi güneş alması için, büyük ağaçların dallarını alıyoruz. Bu şekilde ormanda bir rahatlama oluyor. Genç fidanlar hızlı bir şekilde gelişme sağlıyor. 30-40 metrelerde işimizi yapıyoruz. Genç fidanların daha rahat büyümesi için kuaför gibi dallarını budayıp ormanı güzelleştiriyoruz. Sincap gibi ağaçlara tırmandığımız için bize sincap adamlar diye tabir kullanılıyor.” şeklinde konuştu

1996 yılından beri bu işi yapan ve mesleğin son temsilcileri olduklarını ifade eden Enver Çetin “Kazdağları’nda çam buduyoruz. İş güvenliğini alıyoruz. Emniyet kemerimizi bağlıyoruz çama. Ayakçıllarımız var. Çamın tepesine çıkıp motoru çalıştırıp budakları kesiyoruz. Yüksekte çalışmanın riski var. Biz alıştık artık, korkmuyoruz. Mesleğin arkası gelmiyor. 6 kişiyiz. Gençlere tavsiye ediyoruz. Onlarda biz yapmayacağız diyorlar. Korkuyorlar. Onun için bizden başka yapan yok.” ifadelerini kullandı