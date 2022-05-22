(Özel) Ölümle yaşam arasındaki ince çizgi güvenlik kamerasına yansıdı

Afyonkarahisar’da tadına baktığı soğuk baklavanın üstündeki kakao boğazında kalan ve çıkaramayan müşterinin imdadına pastane sahibi yetişti. Dükkan sahibi ‘Heimlich’ manevrası ile müşterisinin canını kurtararak boğazında kalan kakaoyu çıkarırken, yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Turhan’ın ilçe merkezinde işlettiği pastaneye gelen ve ismi öğrenilemeyen orta yaştaki bir müşteri soğuk baklava sipariş etti. İşyeri sahibi soğuk baklavayı paketlerken müşterisine tadına bakması için bir tane ikram etti. İkramı alan adam baklavayı yerken tatlının üstündeki kakaosu boğazında kaldı. Bir anda sağa sola koşturmaya başlayan talihsiz adam ardından dolabı açıp su aldı. Suyu içen adam boğazına takılan kakaoyu çıkaramayınca bu defa dışarı çıkıp kaldırımdaki çöp tenekesine kusmak istedi. Yaşananları bir süre izleyen Turhan ise müşterisinin boğazında kalan kakaoyu çıkaramadığını görünce dışarı çıkıp, müşterisinin beline sarılıp hayat kurtaran ‘Heimlich’ manevrasını yaptı. Manevra ile talihsiz adam adeta hayata dönerken boğazında kalan kakaoyu çıkarmayı başardı. Adamın boğazına takılan kakaoyu çıkarması ile herkes rahat bir nefes aldı.

Turhan olayın bir gün sonrasında müşterisinin teşekkür etmek için dükkanına geldiğini kaydederek, adamı boğulmaktan son anda kurtardığı için mutlu olduğunu ifade etti.