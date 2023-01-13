Özel öğrenciler için tam donanımlı servis aracı

Adıyaman’da özel öğrencilerin okula rahat gidip gelebilmesi için hayırsever iş adamı Hasan Taşar tarafından alınan tam donanımlı servis aracının teslimi yapıldı.

Adıyamanlı Hayırsever İşadamı Hasan Taşar tarafından eşi adına yaptırdığı Hatice Taşar Özel Eğitim Uygulama Okuluna hibe ettiği tam donanımlı servis aracının teslimi için tören düzenlendi.

Burada konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Taşar Ailesinin Adıyaman’a bu 3.dokunuşu. İki tane büyük okulumuz var. Bir ortaokul, bir engelliler okulu ve en son bugün devir teslim alacağımız ve engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak, bu engeliler için hazırlanmış özel tasarımlı minibüsü bugün bizlere hibesi gerçekleştirilecek. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Allah eksikliğini aratmasın ve Allah bu tür hayırseverlerimizin sayısını artırsın” dedi.

Daha sonra konuşan Hayırsever İşadamı Hasan Taşar ise “Bu aracımızın hayırlara vesile olmasını ve ardından da yeni araçların gelmesini temenni ediyorum. Bizim Adıyaman’a gönül borcumuz vardır. Bu gönül borcu bir defada ödenmiyor taksit taksit ödüyoruz. Bu aracımızda bir taksittir. Ama devam edeceğimiz birkaç taksitin daha olacağını düşünüyorum. Adıyaman güzel bir memleket” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından özel donanımlı minibüsün anahtarı teslim edildi.

Özel öğrencilerin eğitimden mahsur kalmaması ve evlerinden alınıp okula gidip gelmelerini sağlamak amacıyla alınan bir adet tam donanımlı araç teslim törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ve Hayırsever İşadamı Hasan Taşar katıldı.