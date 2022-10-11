Özel öğrenci Ümmü Gülsüm’ün tablet isteği yerine getirildi

Bingöl’de valilik bünyesindeki Açık Kapı Birimi’ne yüzde 92 bedensel engelli kızlarının tablet isteğini bildiren ailenin çağrısına, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel yanıt verdi. Yücel, özel öğrenci Ümmü Gülsüm’e tablet hediye etti.

Bingöl Valiliği bünyesinde vatandaşlara hızlı hizmet vermek amacıyla kurulan Açık Kapı Birimine, 9 ayda bin 515 kişi başvuruda bulundu.

Başvuruda bulunanların arasında özel öğrenci Ümmü Gülsüm Gelen’in (23) tablet isteği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aktarıldı. İsteğe kayıtsız kalmayan İl Müdürü Halil Yücel, bir bağışçı tarafından alınan tableti özel öğrenciye hediye etti. Öğrenciyi evinde ziyaret eden Yücel, Ümmü Gülsüm’ün mutluluğuna ortak oldukları için sevindiklerini söyledi.

Yücel, “Geçtiğimiz günlerde bize Açık Kapı’dan bir müracaat geldi. Özel eğitim öğrencimiz Ümmü Gülsüm’ün bazı istekleri vardı. Bunun dışında tablet isteği vardı. Özellikle evde boş kaldığı zamanları değerlendirmek için bu yönde bir isteği vardı. Biz de bir bağışçımız tarafından tabletimizi aldık. Tableti Ümmü Gülsüm’e verdik. Onun mutluluğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Eğitimde kaybedeceğimiz hiçbir fert yok. Bunun için çalışıyoruz. Bu çerçevede faydalı olabildiysek ne mutlu. Amacımız İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak onların geleceği için çalışıyoruz” dedi.