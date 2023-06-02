Özel öğrenci Enes; yaptığı resimlerle Türkiye derecesi elde etti

Kırşehir’de yaptığı resim ve tablolarla Türkiye derecesi elde eden Enes Çelebi, ikinci kişisel sergisini Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde açtı.

Ortaokul 8. sınıf öğrencisi Enes Çelebi özel gereksinimi nedeniyle aldığı eğitimle kendinde var olan resim çizme yeteneğini pandemi döneminde öğretmenlerinin yardımıyla keşfetti. Kırşehir’de ve ülke genelinde girdiği yarışmalarda öğrencisinin derece yapmasının kendini mutlu ettiğini ve bu yeteneği geliştireceklerini ifade eden Görsel Sanatlar Öğretmeni Pelin Aktaş Kanık; "Enes ev, okul ve kurslarda sürekli resim yapıyor. Çalışmalarını gördükten sonra teknik verdik. Enes okulu sonrası kişisel sergisini ikinci kez açtı" dedi.

Sürekli resim yapıyor

Öğrencisi Enes Çelebi’nin aylarını verdiği resimler için çok sabırlı davrandığını aktaran Pelin Aktaş Kanık açıklamasında; "Sürekli resim yapıyor. çalışmalarını gördükten sonra teknik ve tonlama verdik. Birlikte yarışmalara hazırlandık. Enes yapılanları gördükten sonra çabuk kavrıyor ama sürekli resim yapıyor. Adım adım ilerledik" diye konuştu.

Annesi pandemi döneminde keşfetti

Oğlu Enes Çelebi’nin resme olan yeteneğini pandemi sürecinde keşfettiğini aktaran anne Serpil Çelebi ise "Pandemi ile birlikte oğlum kendini resim çizmeye verdi ve öğretmenlerinin desteğiyle de kendini geliştirdi. Sürekli resim çiziyor" şeklinde konuştu. Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Enes, Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran yarışmasında Türkiye üçüncüsü olmuştu.