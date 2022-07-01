Özel öğrenci Büşra hayalini kurduğu üniversiteden dereceyle mezun oldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi düzenlenen törenle 2021-2022 akademik yılını tamamladı. Özel öğrenci Büşra Ay, 2018 yılında bir hayalle başladığı üniversiteden mezun oldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) 2021 - 2022 akademik yılı mezuniyet töreni ile sona erdi. NEVÜ Şinasi Kuş Kongre merkezinde düzenlenen törene Vali İnci Sezer Becel ile birlikte protokol üyeleri, akademik personel, öğrenci ve veliler katıldı. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü üçüncü olarak tamamlayan özel öğrenci Büşra Ay, diplomasını ve ödülünü Vali İnci Sezer Becel ve Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’den aldı. Tören öncesi Büşra Ay’ı tebrik eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü üçüncülük ile bitiren Büşra Ay üniversitemizin gurur kaynağı bir öğrencimiz. Ürgüp’te lisede okurken dönemin kaymakamına okumak istediğini belirten bir mesaj gönderiyor. Kaymakamın ve belediye başkanının destekleriyle eğitim sürecinde de gerekli çabayı göstererek üniversitemizin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. Öğrencilik hayatı boyunca her türlü imkansızlık ve eksikliklere rağmen fiziksel olarak hiçbir zaman yıkılmadı. Azminden bir şey kaybetmeden derslerinde en çok çaba gösteren öğrencilerimizden birisi oldu. Bugün itibariyle bölüm üçüncüsü olarak üniversitemizi bitirmiş bulunuyor. Biz kendisini okumayı ve çalışmayı seven bir öğrenci olarak tanıdık. Kendisini ve ailesini tebrik ediyorum” dedi.

Engellerine rağmen okuma aşkından vazgeçmeyen Büşra Ay da eğitim hayatına yüksek lisans yaparak devam edeceğini söyledi. Ay, “Bundan sonra yüksek lisansa hazırlanıyorum. Ben kitapları çok seviyorum. Zaten bana hayatı öğreten kitaplardı. Şimdi hayatımı kitaplar üzerine kurmak istiyorum. Akademik anlamda ilerlemek benim en büyük hedefim” şeklinde konuştu.

Bölüm üçüncüsü olarak mezun olan Büşra Ay diplomasını ve ödülünü Vali İnci Sezer Becel ve Rektör Prof.Dr. Semih Aktekin’in elinden aldı.