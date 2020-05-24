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(Özel) Nerede o eski bayramlar sözü bu bayram gerçek oldu

TELEFONDAN KIZIYLA GÖRÜNTÜLÜ BAYRAMLAŞAN 71 YAŞINDAKİ HATİCE ÖZGÜLER, “HER BAYRAM EVİM KALABALIK OLUYORDU AMA BU BAYRAM ODALARIM SESSİZ KALDI” DEDİ.

(Özel) Nerede o eski bayramlar sözü bu bayram gerçek oldu

TELEFONDAN KIZIYLA GÖRÜNTÜLÜ BAYRAMLAŞAN 71 YAŞINDAKİ HATİCE ÖZGÜLER, “HER BAYRAM EVİM KALABALIK OLUYORDU AMA BU BAYRAM ODALARIM SESSİZ KALDI” DEDİ.

24 Mayıs 2020 Pazar 09:13
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(Özel) Nerede o eski bayramlar sözü bu bayram gerçek oldu

İnsanların sosyal hayatlarında büyük değişikliklere sebep olan korona virüs salgını nedeniyle ‘Nerede o eski bayramlar’ sözü bu bayram gerçek oldu. Salgın sebebiyle aile ziyaretlerinin gerçekleştirilemediği bayram gününün ilk saatlerinde vatandaşlar çözümü görüntülü bayramlaşmada buldu.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelede salgını önlemek için hayata geçirilen kurallar ve bazı kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlar alıştıkları birçok şeyden mahrum kaldı. Salgın sürecinde Ramazan ayını geride bırakan vatandaşlar bu Ramazan Bayramı’na ise eski alışkanlıklarından uzak girdi. İnsanların sosyal hayatlarında büyük değişikliklere sebep olan korona virüs salgını sebebiyle ‘Nerede o eski bayramlar’ sözü bu bayram gerçek oldu.

Virüs, bu bayram çoğu alışkanlığı tersine çevirdi

Çoğu vatandaşın memleketine giderek aile büyükleri ile birlikte kutladıkları bayram bu yıl salgın dolayısıyla çoğu alışkanlık tam tersine döndü. Aile büyüklerinin ellerinin öpülemediği, birlikteliklerin yarım kaldığı ve sabahın erken saatlerinden itibaren şeker toplamak üzere dışarıya çıkan çocukların olmadığı bayramın ilk saatlerinde Bursa’da yaşayan Mahide Kaya, Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki annesinin bayramını kutlamak için telefona sarıldı. Kaya, geçtiğimiz diğer bayramlarda annesinin evine gelip, elini öperek kutladığı bayramı bu sene ise telefondan görüntülü konuşarak kutladı.

Görüntülü bayramlaşarak özlem giderdiler

Görüntülü olarak bayramı kutlanan ve salgın sebebiyle uzun bir süredir kimse ile görüşmeyen Hatice Özgüler ise, görüntülü konuşma esnasında duygu dolu anlar yaşadı. Daha önceki bayramlarda evinin adeta şenlik yeri olduğunu belirten Özgüler, bu bayramda odalarının sessiz kalmasının burukluğunu yaşadığını ifade ederek, çoğu şeyin yarım kaldığını söyledi. Salgının biran önce bitmesinin temenni eden Özgüler, özlemlerini telefon üzerinden görüntülü konuşma yaparak giderdiklerini de sözlerine ekledi.

“Eski bayramlar yok, şimdi bu bayram her yerimiz yarım”

Eski bayramlarda çocuklarının ve torunlarının aynı evde toplandığını gece geç saatlere kadar oturup sohbet ve çay içtiklerini vurgulayan Hatice Özgüler, “Eski bayramlar yok. Şimdi bu bayram her yerimiz yarım. Hastalık dolayısıyla yakınlarımız ile görüşemiyoruz ama inşallah hastalık geçtikten sonra görüşürüz. Eskiden çoluk çocuk geliyordu, toplaşıyorduk, güle oynaya geçiyordu bayramımız. Eskiden şeker, tatlı, ev temizliği, yemekler yapıyorduk ama bu bayram hastalık dolayısıyla bunların hiçbirini yapamıyoruz. Ama inşallah bayramdan sonra hastalıkta geçince hepsini tekrar toplarız. Torun ve çocuklarımın hepsini özledim” dedi.

“Özlemimizi telefon üzerinden görüntülü konuşmayla gideriyoruz”

Bayramlarda evinin kalabalık olmasına alıştığını sözlerine ekleyen Özgüler, “Şimdi özlemimizi telefon üzerinden görüntülü konuşma yaparak gideriyoruz. Bursa’dan ortanca kızım aradı onunla görüştük, konuştuk ve bayramımı kutladı. Her bayram evim kalabalık oluyordu, şen oluyordu evimiz. Torunlarım geliyordu odaları dolduruyorlardı. Oturup yemeğimizi yiyor, konuşuyor ve daha sonrasında çay, kahvemizi içiyorduk ama şimdi bu bayram buruk ve odalarım sessiz oldu. Kimse gelemiyor ama telefonla görüşerek bayramlaşıyoruz” diye konuştu.

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