(Özel) Muhtardan köydeki bütün çocuklara kızak hizmeti

Bursa’da köy muhtarı, çocukları mutlu etmek için onlara kendi elleriyle kızak yaptı.

Osmangazi ilçesinin Güneybudaklar köyünün muhtarı Ali Öztürk, köydeki çocukları mutlu etmek için kolları sıvadı. Kendi atölyesinde gece gündüz çalışan muhtar, ahşaptan köy çocuklarına kızak yaptı. Muhtarın yaptığı kızakları alan çocuklar sevinçten havalara uçtu. Çocuklar köyün karlı yollarında sabahtan akşama kadar kızak kayıp sömestr tatilinin keyfini çıkarttı. Muhtar çocuklara yaptığı kızaklardan hiçbir ücret almayıp gönülleri fethetti.

Muhtar amcalarına teşekkür ettiklerini belirten çocuklar, "Muhtarımız köydeki bütün çocuklara kızak yaptı. Biz de bu kızaklarla karlı yollarda kayıyoruz. Çok keyifli, çok eğlendik" dedi.

Muhtar Ali Öztürk, "Çocukları sevindirmek aklıma geldi. Kar yağdığını görünce atölyeme kapanıp, gece gündüz çalışarak köydeki çocuklara ahşaptan kızak yaptım. Çocuklar çok mutlu oldu. Çocukların mutlu olduğunu görmek bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu.