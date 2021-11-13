(ÖZEL) Motosiklet tutkunları onkolojide tedavi gören çocuklar için toplandı

Eskişehir’de onkoloji servisinde tedavi gören çocuklara destek olmak amacıyla toplanan motosiklet derneği üyeleri ve AKUT Eskişehir gönüllüleri, hem çocuklara hediye dağıttı, hem de hastane önünde isimlerini tek tek okuyarak onları çok mutlu etti.

Eskişehir’de bir araya gelen bazı motosiklet derneği üyeleri ve AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir gönüllüleri, Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklar için etkinlik düzenlendi. Farkındalık oluşturmak amacıyla motosikletlerle ve AKUT Eskişehir’e bağlı araçlarla kent merkezinde konvoy oluşturan grup, ardından soluğu hastanede aldı. Serviste görevli hemşireler vasıtasıyla yiyecek, içecek, kıyafet ve çeşitli hediyeleri çocuklara ulaştıran grup üyeleri, sonrasında çocukların kaldıkları odaların pencerelerinin baktığı alana geçti. Burada hoparlör ile çocukların isimleri ve yaşları okunarak, onların bu süreçte yalnız olmadıkları göstermek ve mutlu olmalarını sağlamak hedeflendi.

“Sevgimizi paylaşarak bu mücadeleyi veren çocuklarımıza da güç vereceğiz”

Yapılan etkinliğin amacı hakkında bilgilendirmede bulunan 222 Eskişehir Motosiklet Derneği Başkanı Gürkan Güler, “Türkiye’de her yıl 2 bin yeni lösemili çocuk vakası ortaya çıkıyor. Lösemili çocuklarımızın tedavi süreçleri tamamen steril ortamlarda devam ediyor. Bu nedenle tedavi süreçlerinde onlarla bir arada bulunamıyoruz. Ancak tedavileri devam ederken, çocuklarımızı manevi olarak yalnız bırakmıyoruz. Tedavilerini tamamlayarak bu amansız hastalığı yenen tüm kahraman çocuklarımızı ve ailelerimizi yürekten kutluyoruz. Umuyoruz ki iyileşerek maskelerini atma ve hayallerine koşma sırası diğer tüm çocuklarımıza gelecektir. Bu süreçte birbirimize vereceğimiz destek çok önemlidir. Sevgimizi paylaşarak bu mücadeleyi veren çocuklarımıza da güç vereceğiz” dedi.