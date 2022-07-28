(ÖZEL) Mevsimlik işçi ailelerin çocukları için harekete geçildi

Eskişehir’de düzenlenen ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi’ projesi hakkında konuşan Genç Hayat Vakfı Saha Koordinatörü Ali Seyyah, “En temel hedefimiz çocukların tarlada değil okullarda olmasıdır” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi işbirliğinde yürütülen, Avrupa Birliği (AB) kaynaklarıyla finanse edilen ve Genç Hayat Vakfı’nın uygulama ortağı olduğu ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi’ projesi, Türkiye genelinde 4’ü tarım işçisi göçü veren 12’si tarım işçisi göçü alan toplam 16 şehirde yürütülüyor. Çalışmalarla yüzlerce çocuk ve genç yaştaki birey, eğitim ve etkinliklerde bir araya geliyor. Eskişehir’in Alpu, Mahmudiye, Çifteler ve Seyitgazi ilçelerinde bulunan mevsimlik tarım işçisi ailelerinin yaklaşık 650 kadar çocuğu, Genç Hayat Vakfı temsilcileri ve gençlik merkezleri gönüllüleri tarafından düzenlenen etkinliklere katılım gösteriyor.

Eğitim farkını da kapatmış oluyorlar

Alpu İlçesi’nde tarım işçisi olarak konaklayan ailelerin yaklaşık 250 çocuğu projeye dâhil edilerek eğitim ve etkinlik eksiklikleri tamamlanıyor. Gün içerisindeki okul derslerinin yanı sıra sosyal etkinlikler, oyunlar, beceri geliştirme faaliyetleri ile güzel vakit geçiren çocuklar, ailelerinin işlerinden dolayı akranlarıyla aralarında oluşabilecek eğitim farkını da kapatmış oluyor. Alpu İlçesi’nde bulunan eğitim binalarında ve spor salonunda bir araya gelen çocuklar, geçirdikleri eğlenceli ve öğretici vakit boyunca renkli görüntüler oluşturuyor.

Projede birçok kurum ve kuruluş görev üstleniyor

Mevsimlik tarım işçisi olan ailelerin nisan ve mayıs aylarından Doğu illerinden batı illerine göç etmesiyle birçok çocuk eğitim öğretim yılını tamamlayamıyor. Tarladaki çalışma sezonunun bitmesiyle de eylül veya ekim aylarında dönüş yapan ailelerin çocukları bu sefer de eğitim öğretim yılının başlangıcına yetişemiyor. Aileleriyle birlikte tarım işçiliği göçü yapan yüzlerce çocuğun okul eğitiminde yaşıtlarından geri kalmaması ve çocuk işçi popülasyonunun önüne geçilmesi amacıyla oluşturulan projede birçok kurum ve kuruluş görev üstleniyor. Çocukların eğitim eksiklerinin tamamlanması için milli eğitim ve halk eğitim destekli okul dersleri tamamlanırken, gençlik merkezleri desteğiyle de eğlenceli vakit geçirilmesi amacıyla etkinlikler düzenleniyor.

“En temel hedefimiz çocukların tarlada değil okullarda olmasıdır”

Projenin temel hedefinin tarlalardaki çocuk işçiliğini bitirmek olduğunu belirten Genç Hayat Vakfı Saha Koordinatörü Ali Seyyah, “Proje aktif olarak geçen sene sahada uygulanmaya başladı. Çocuklarla birlikte eğitim faaliyetleri yürütmekteyiz. Bizim buradaki en temel hedefimiz çocukların tarlada değil okullarda olmasıdır. Yaz ve kış dönemlerinde eğitim faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye genelinde 16 ilde bu çalışmaları yapıyoruz. Kış dönemlerinde çocukların tespitlerini yapıyoruz. Daimi ikamet adreslerinde çocuklara halk eğitim modülleri üzerinden farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde sosyal, akademik ve kültürel anlamda eğitimler veriyoruz. Bu çocuklar hasat bölgelerine geldiğinde geçici yerleşim yerlerinden alınıp sabah okula götürülüyor. Akşama kadar okulda zaman geçiriyor. Eskişehir sahası özelinde Alpu, Mahmudiye, Çifteler ve Seyitgazi ilçelerinde 650 çocukla eğitim faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 18 Temmuz’da 4 ilçemizde de eğitim faaliyetlerimiz başladı. Faaliyetler 2 Eylül’e kadar devam edecek. Ailelerimizi de genel aile eğitimleri, iş sağlığı eğitimleri vererek bilinçlendiriyoruz” dedi.

“Etkinliklerle güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz”

Gençlik merkezlerinde gönüllü olan üniversite öğrencilerinin etkinlikleriyle çocukların eğlenceli vakit geçirdiğini belirten Odunpazarı Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Buğrul, “Gençlik merkezine gelme imkânı ve fırsatı yakalayamayan uzak bölgelerdeki çocuklara ‘Merkezim Her Yerde’ projesi çerçevesinde gönüllü üniversite öğrencilerimiz ile birlikte bu faaliyetleri getiriyoruz. Mesela burada 14-15 farklı istasyon kurduk. Halat çekme, çuval yarışı, yüz boyama, palyaço, geleneksel çocuk oyunları, tanışma oyunları gibi etkinliklerle güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Tabi burada insan kaynağını üniversite öğrencileri oluşturuyor. Biz onlardan bir havuz oluşturuyoruz ve etkinliklerimizi gençlerle birlikte yapıyoruz” sözlerine yer verdi.

“Mevsimlik işçi ailelerinin çocukları tam bir eğitim alamıyor”

Çocukların eğitim seviyesinde oluşabilecek eksikliklerin bu projeyle kapatılabildiğini belirten Alpu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mücahit Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Çocuk sayımız yaklaşık 250 kişi. Gençlik merkezlerimizden gençlik liderlerimiz geldi. Çocukları bugün burada eğlendiriyorlar. Güzel ve hoş bir vakit geçirmelerini sağlıyorlar. Mevsimlik işçi ailelerinin çocukları tam bir eğitim alamıyor. Bu eğitimi tamlayabilmeleri için normal okul zamanında almış oldukları eğitim, yazın burada öğretmenlerimiz tarafından veriliyor. Beden eğitimi konusundaki eksikliklerini de biz Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü aracılığı ile tamamlıyoruz.”