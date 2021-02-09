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(Özel) Kore gazisi 71 yıl sonra madalyasına kavuştu

Kore Savaşı’nda yaşadıklarını halen unutamayan gazi Cuma Kök, 71 yıl sonra gazilik madalyasına kavuştu.

Haberde İnsan 09.02.2021, 13:19
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(Özel) Kore gazisi 71 yıl sonra madalyasına kavuştu

Kore Savaşı’nda yaşadıklarını halen unutamayan gazi Cuma Kök, 71 yıl sonra gazilik madalyasına kavuştu.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Kalkankaya (Kılgan) köyünde yaşayan ve 1950 yılında Kore Savaşı’na katılan Cuma Kök, 71 yıl sora gazilik madalyasını aldı. Kök ve çocukları geç olsa da aldıkları madalyadan gurur duyuyor. Yaklaşık 30 ay boyunca Kore’de kaldığını belirten Kök, "Gazilik maaşı alıyordum ama madalyam yoktu, Allah, Şanlıurfa Valimizden razı olsun, madalyamın olmadığını fark etti ve bu gururu bize yaşattı" dedi

Yaşadıklarını hatırlıyor

Yaşı ilerlemesine rağmen yaşadıklarını hatırlayan Cuma Kök, Türkçe bilmediğinden anılarını Zazaca anlattı, Cuma Kök, bir ay boyunca denizde yolculuk ettiklerini ve bir ayın sonunda Kore’ye ulaştıklarını söyledi. Gazi Kök konuşmasının devamında, ”Gittiğimiz gibi çatışmalara katıldık, birçok arkadaşımın yanımda öldüğünü gördüm. Bir grup arkadaşım topu ateşlerken, topun kendisi patladı ve orda 3 arkadaşım öldü" dedi.

"Düşman hep karşımızdaydı"

Düşmanın kendilerine sürekli çok yakın olduğunu ve gözle görüldüğünü söyleyen Kök, ”Türk askeri hep öncü birlikti ve düşmanla hep karşı karşıya geliyorduk. Savaş alanında sık ağaçlar vardı ve düşman ağaçların üzerinden gelip bize saldırıyordu. Öyle çok ölü vardı ki çevrede, ölü bedenlerin kokusundan midemiz bulanıyordu” dedi

"3 düşmanı esir aldık"

Düşmandan 3 kişiyi esir aldıklarını da belirten Cuma Kök, "Biz öncü birlikteyken, bize pusu kurmaya çalışan bir grubu fark ettik ve bu pusuyu püskürttük, bu gruptan 3 kişiyi esir aldık, biz dedik öldürelim bunları, komutanımız bırakmadı. Çok zor günler geçirdik” diye konuştu.

Eşi Kore’ye gideceğini söylediğinde ne yapacaklarını şaşırdığını ve 3 küçük çocukla ortada kalmaktan korktuğunu söyleyen Köçer Kök, ”Köydeydik ve hiçbir şey yoktu, askere gittiği zaman evde 3 çocuğumla aç susuz kaldık” dedi.

"30 ay boyunca haber alamadık"

Köreye gittikten sonra 30 ay boyunca kocasından hiç haber alamadıklarını söyleyen Köçer Kök, "Kimsemiz de yoktu araştırsın, sorsun. Umudumuzu kaybetmiştik yani ama çok şükür sapa sağlam geldi, çok mutlu olduk. Oradan iyi de para getirmişti, gittik o paralarla Siverek merkezde kendimize bir ev aldık” dedi

Babasının devamlı savaş döneminden söz ettiğini ve hatırladığında gözyaşı döktüğünü söyleyen, babasıyla adaş olan Cuma Kök, ”Babam hep söylüyordu arkadaşlarının nasıl yanında şehit olduğunu, savaştıklarını. Giderken ben çok küçüktüm ama geldiğinde biraz büyümüştüm, geldiğini hatırlıyorum” dedi.

Vali Erin’e teşekkür ettiler

Köy muhtarı ve gazinin torunlarından olan Gültekin Kök, ”Dedem maaşını alıyordu ama madalyası yoktu, birkaç defa başvuralım dedik ama bazı sıkıntılar araya girdi başvurmayı hep erteliyorduk. Sağ olsun Sayın Valimiz fark etti ve dedemin madalyasını taktim etti. Başta Valimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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