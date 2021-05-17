banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması
Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması
Ziraat Türkiye Kupası finali için seyirci kararı
Ziraat Türkiye Kupası finali için seyirci kararı
Galatasaray kaosun eşiğinde!
Galatasaray kaosun eşiğinde!
Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı
Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı

(Özel) Köpek ve horozun arkadaşlığı görenleri gülümsetiyor

Balıkesir’in Havran ilçesinde Halim Aslan’ın yetiştirdiği köpek ve horozun arkadaşlığı görenleri gülümsetiyor.

Haberde İnsan 17.05.2021, 10:07
(Özel) Köpek ve horozun arkadaşlığı görenleri gülümsetiyor

Balıkesir’in Havran ilçesinde Halim Aslan’ın yetiştirdiği köpek ve horozun arkadaşlığı görenleri gülümsetiyor.

Havran ilçesinde bir çiftli evinde yaşayan Köpek Hera ve Horoz Benjamin’in her sabah yaptıkları oyun ve aralarındaki dostluk görenleri şaşırtıyor. Doğduklarından bu yana beraber yaşayan iki hayvanın sabah ve akşamları yaptıkları güreş ve oyunlar izleyenleri gülümsetiyor. Horoz ve köpek arasındaki görüşte birbirlerine hiç zarar vermemeleri ise dikkatleri çekiyor.

Horoz ve köpeğin sahibi Halim Aslan “Hera bizim köpeğimiz. Benjamin’de bizim horozumuz. Hera’da, Benjamin’de ikisi de 6 aylık. Beraber büyüdüler. Biz şunu fark ettik. Böyle bir oyun gibi her akşam ve her sabah güreşiyorlar. İnsanlar şaşırıyorlar. Güreşen horoz ve köpeği görünce. Fakat ilginç bir şekilde birbirlerine zarar vermeyecek şekilde yapıyorlar bunu. Sanki bir oyun gibi yapıyorlar. Herkesin de çok hoşuna gidiyor.”dedi.
Yorumlar (0)
19°
az bulutlu