(ÖZEL) Klasik otomobillerle nostaljik düğün konvoyu

Eskişehir’de klasik araç sevdalısı çiftin düğünleri için oluşturduğu klasik otomobil konvoyu görenleri hayran bıraktı.

Klasik otomobillere merakı olan ve organizasyonlar için araç kiralama işi yapan Orkun Saç’ın koleksiyonunda çok sayıda klasik otomobil bulunuyor. Hayatını Eylül Elif Saç ile birleştiren Orkun Saç’ın düğün alayına arkadaşları klasik otomobillerle katıldı. Vatandaşlar, değeri milyonları bulan klasik otomobillerden oluşan düğün konvoyunu hayranlıkla izlediler.

“Konvoyda 35 tane klasik araç mevcut”

Uzun yıllardır düğün sektörü için araç kiralama işi yaptığını belirten Orkun Saç, kendi düğün konvoyunda 35 klasik aracın olduğunu dile getirdi. İlk defa bu denli bir konvoy olduğunu ifade eden Saç, “Çok mutluyum. 11 yıldır düğün sektörüyle uğraşıyorum. Kendi konvoyum. Allah razı olsun bütün eşim, dostum geldi. Çok güzel duygular. Yıllardır Eskişehir’de gelin arabalarını kiraya veriyorum. Bugün Allah nasip etti kendi konvoyumu yaptım. 35 tane klasik arabamız mevcut şu anda. İnşallah Eskişehir’e yakışır bir konvoy olacak. İlk defa böyle bir konvoy olacak insanların tepkilerini ben de sizinle beraber göreceğim” diye konuştu.

Eşinin mesleğinden dolayı klasik araçlarla içli dışlı olduğunu söyleyen Eylül Elif Saç ise, “Çok mutluyum. Farklı bir şey yaşıyorum. Normalde eşimin bütün araçlarını kullandım, ama bu seferki kendi düğünümüz olduğu için farklı olacak” dedi.