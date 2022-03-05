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(ÖZEL) Kaybettiği köpeklerini bulmak için sokak sokak dolaşıyor

Eskişehir’de yaşayan Yusuf Ardıçlar, adeta evladından ayırmadığı kaybolan Kangal cinsi köpeklerini bulmak için gece gündüz sokakları araştırırken, bulan kişiye de ödül vereceğini duyurdu.

Haberde İnsan 05.03.2022, 10:36
(ÖZEL) Kaybettiği köpeklerini bulmak için sokak sokak dolaşıyor

Eskişehir’de yaşayan Yusuf Ardıçlar, adeta evladından ayırmadığı kaybolan Kangal cinsi köpeklerini bulmak için gece gündüz sokakları araştırırken, bulan kişiye de ödül vereceğini duyurdu.

Odunpazarı ilçesinin Emek mahallesinde yaşayan Yusuf Ardıçlar isimli vatandaş, yavruyken aldığı Duman ve Zorba isimli Kangal cinsi köpekleri 11 aydır komşusunun bahçesinde besliyordu. Emekli olan Ardıçlar, bir yandan da inşaat işiyle uğraşıyor. Boş zamanın tamamını iki köpeğine ayıran Yusuf Ardıçlar evladı gibi gördüğü köpekleri geçtiğimiz hafta bir talihsizlik sonucu bulunduğu bahçeden kaçtı. Olayın yaşandığı günden itibaren adeta Eskişehir’i karış karış arayan talihsiz adam, bir sonuca ulaşamadı. Eskişehir sokaklarında bir haftada bin 200 kilometre mesafe kat eden Ardıçlar, sosyal medyadan köpeği bulan kişiye 500 lira para vereceğini duyurdu. Ödülün duyulmasından sonra birçok kez dolandırılmaya çalışılan adamı, köpeğini bulunduğu yönünde onlarca kişi aradı. Talihsiz adam çok sevdiği Duman ve Zorba isimli Kangal cinsi köpeklerin bulması için televizyon programcıları Müge Anlı ve Esra Erol’u bile arayıp yardım istedi. Halen daha ümidini yitirmeyen Ardıçlar, Eskişehir’de sokak sokak gezerek bastırdığı kayıp ilanını yapıştırıyor.

“İkisi de evladım gibiydi”

Yusuf Ardıçlar, kaybolan Duman ve Zorba isimli köpeklerinin kendi için öneminden bahsetti. Emekli olduğunu belirten Ardıçlar, boş vaktini tamamının Kangal cinsi olan köpekleriyle geçirdiğini ifade etti. Çocuğundan ayırmadığı köpeklerin nasıl kaybolduğunu anlatan Yusuf Ardıçlar, köpeklerinin yokluğunu derinden hissettiğinin altını çizdi. Yaşadığı talihsiz olay hakkında konuşan Yusuf Ardıçlar, “Ben emekleyim ve boş zamanım çok fazla. Bundan dolayı köpeklerime çok önem veriyordum. Geçtiğimiz hafta Salı günü saat 16.00’da kayboldular. Bir haftadır sokak sokak dolaşıyoruz ama bulamadık. Komşumuz vardı köpek onun bahçesindeydi, komşumuzun çocuğu kapıyı açmasıyla köpekler kaçmış. Bana haber ettiler hemen sokaklara dağıldık ama köpeklerimi bulamadık. Belki başkaları için değerleri olmayabilir ama benim için manevi değeri çok fazlaydı. İkisi de evladım gibiydi, öyle özenle bakıyordum” diye konuşarak duygularını aktardı.

“Bir haftada bin 200 kilometre yol yaptım”

Kaybolan köpeklerini bulmak için yaptıklarından bahseden Yusuf Ardıçlar, sosyal medya hesaplarından köpekleri bulana ödül vereceğini duyurduktan sonra dolandırılmaya çalışıldığını anlattı. Para ödülünden dolayı geçen süreçte onlarca kişinin kendisini dolandırmaya çalıştığını belirten Ardıçlar, Eskişehir sokaklarında bir haftada toplam bin 200 kilometre yol kat ettiğini belirtti. Köpeklerini bulmak için afişler yapıştıran, ilanlar dağıtan Yusuf Ardıçlar, şöyle konuştu:

“Köpekleri bulanlara ödül olarak 500’er lira para vereceğimi duyurdum. Çok fazla sahte telefon alıyorum. 500 lirayı almak için benim köpeğim olsun olmasın arıyorlar. “500 lirayı al gel köpekleri verelim” diyorlar, ama gittiğimde köpeklerin benim olmadığını görüyorum. Bu şekilde çok zaman gece 12’ye, 1’e kadar gezdiğim oldu. Eskişehir civarında, sadece bir haftada bin 200 kilometre yol yaptım köpeklerimi bulmak için. Afiş bastırıp okullara, kahvehanelere, cadde aralarına, tramvay yolarına uygun yerlere yapıştırdık, dağıttık. Şimdiye kadar bir haber alamadık. Bulanlar Allah rızası için köpeklerimi bana getirsinler, evladım gibi onlar benim. Müge Anlı’yı ve Esra Erol’u bile aradım”

“Gece 12’ye, 1’e kadar araştırdık”

Bahçesinde köpekleri barındıran Macid Nacar, olay sonrasında çok üzüldüklerini ve gece geç saatlerine kadar Duman ve Zorba isimli Kangal cinsi köpekleri aradıklarını aktardı. Bulan kişilere haber vermeleri yönünde ricada bulunan Nacar,“Köpekleri komşum benim bahçemde beslerdi, kaybedince çok üzüldü. Gece 12’ye, 1’e kadar araştırdık birlikte, sabah da araştırdık sormadığımız yer kalmadı. Bulanların komşumuza haber etmesini istiyorum, bulunursa komşum çok sevinecek” dedi.

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