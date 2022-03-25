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(ÖZEL) Karavanlar artık her yaş grubundan talep görüyor

Doğa tutkunlarının vazgeçilmezi karavanlar, artık sadece emeklilerin değil gençlerin de gözdesi haline geldi.

Haberde İnsan 25.03.2022, 09:52
(ÖZEL) Karavanlar artık her yaş grubundan talep görüyor

Doğa tutkunlarının vazgeçilmezi karavanlar, artık sadece emeklilerin değil gençlerin de gözdesi haline geldi.

Özellikle son yıllarda gündemden düşmeyen karavanlar, artık herkesin almak istediği araçlar listesine eklendi. Gerek yaz tatili gerek ise kış tatilinde kullanılabilen ve adeta bir ev konforu sağlayan karavanlar, Türkiye’de emekliler ve serbest çalışanlar tarafından daha çok tercih edilse de artık genç kesimin de ilgisi büyük. Türkiye’de devamlılığı sürecek bir iş haline gelen karavan sektörü, artık yurt dışına da karavan ihraç üretiyor. Motokaravan ve çekme karavan olarak ikiye ayrılan karavanlar, her bütçeye uygun yapılabiliyor. Örneğin araçların arkasına bağlanan çekme karavanlar 150 bin TL’den başlarken, motokaravanlar ise aracıyla birlikte 300 bin TL’den alıcı buluyor. İç dekorunda kullanılan malzemenin kalitesine göre fiyatları değişen karavanların fiyatı 1 milyon TL’ye kadar çıktığı belirtiliyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte siparişlere hazırlanan Eskişehir’deki karavancılar, gelen taleplerden memnun olduğunu aktardı.

“Vatandaşlara bütçe dâhilinde karavanlar üretiyoruz”

Eskişehir’de karavan üretimi yapan Mehmet Yüksel, kış aylarında fazla iş yapamadıklarını ancak sezonun yavaş yavaş başlamasıyla birlikte siparişlerinde yoğunluğun başladığını söyledi. Arık her kesimin karavan sahibi olmak istediğini aktaran Yüksel, “Talep var. Yeni siparişler ve iş anlaşmaları imzalıyoruz. Kış psikolojik bir tarihtir her zaman. Bu sene kötü bir kıştı. Tabi ki de ciddi bir durgunluk oldu. Kara büyü dağıldı, sezon açılmaya başladı. Sektör yeni ve pandemiyle birlikte başladı ve popüler hale geldi. Artık herkes karavanım olsun istiyor. Vatandaşlara bütçe dâhilinde karavanlar üretiyoruz. Özellikle Türkiye’de karavan işi ölmeyecek bir sektör haline geldi. Pandemiden önce sadece emekliler ve free çalışanlar karavanı tercih ediyordu. Artık yaş kalmadı. Çok genç ve emekli olup da hayatın tadını çıkaracak müşterilerimiz de var. Karavan sahibi yaptığımız yollarda bir sürü insan var artık. Karavan içinde tam zamanlı yaşayanlar var. Yazılım mühendisi bir müşterim vardı. Evini tamamen kapattı. Bir motoru ve köpeği var. Motorunu uygun bir yere koydu köpeğiyle beraber şu an Akdeniz’de ve artık tamamen karavan hayatına geçti. Bunun gibi durumlar artık yaygınlaşmaya başladı” dedi.

“Sanırım artık Almanya’ya ihraç ürünler üreteceğiz”

Türkiye’de karavan işinin ölmeyecek bir sektör haline geldiğini vurgulayan Mehmet Yüksel, Almanya’ya karavan üreteceklerini söyledi. Çekme ve motokaravanların fiyat dağılımından bahseden Yüksel şu şekilde konuştu:

“Vatandaşlar daha çok çekme karavanı tercih ediyor. İnsanlar ikinci bir araç talep etmedikleri için çekme karavan alıp gerekirse günlük bile yaşayabiliyor. İstediği her zaman arabasının arkasına takıp gidebiliyor. Dezavantajı ise, kullanım zorluğu olması. Başka hiçbir dezavantajı yok. Motokaravanlarda olan her şeyi çekme karavana da koyuyoruz. Konfor açısından hiçbir farkı yok. Bunun fiyatını belirleyen şey içine koyduğumuz donanım. Çekme karavanlar 200 bin TL’den başlıyor ve 1 milyon TL’yi geçebiliyor. Sadece elzem şeyler olsun, elektriği ve suyu olsun diyorsan 150 bin TL’den başlıyor diyebiliriz. Motokaravanları ise arabanın fiyatı belirliyor. 150 bin TL’lik araç almış olsak 150 bin TL ise karavanı yaptığımızda 300 bin TL gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Genel bir piyasa bozukluğu var ve bu bizi çok etkiledi. Biz de bundan ders aldık ve ihracata yöneliyoruz. Şu an daha seri üretim işlere yöneliyoruz. Almanya ile bağlantımız oluştu. Sanırım artık Almanya’ya ihraç ürünler üreteceğiz ve seri üretim şeklinde ilerleyecek.”

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