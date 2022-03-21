(Özel) Kar kalınlığı 2 metreyi bulunca köşkler kar altında kaldı

Uludağ’da bulunan orman köşkleri; kar kalınlığının 2 metreyi bulmasıyla kar altında kaldı. Tatilciler her yeri karla kaplı evlere tünelleri andıran yollardan ulaşıyor. Evlerin camları ise yoğun kar sebebiyle güçlükle açılabiliyor.

Bursa kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Uludağ’daki Sarıalan, doğal güzelliği ve temiz havasıyla yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırlıyor. Bu yıl aşırı yağan kar yağışı sebebiyle Uludağ’da kar kalınlığı 2 metreyi bulunca, orman köşkleri de kar altında kaldı. Tatilciler, köşklere tüneli andıran yollardan geçerek ulaşıyor. Camlarını açtığında karşılarında dev kar kütlelerini gören yeril ve yabancı tatilciler, masalsı bir tatil imkanı sunan köşklere hayran kaldı. İşletme çalışanları ise ellerinde küreklerle köşklerin girişlerini açmak için mücadele veriyor.

Bu yıl kar yağışının yoğun olduğunu ifade eden İşletme Müdür Eray Özenoğlu, "Uludağ’da şu an kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Yağan yoğun kar yağışı sezonun uzamasına katkı sağladı. Köşklerin yolları kar yağdıkça kapanıyor. Bizde bu yolları sürekli açmak için mücadele veriyoruz. Kar kalınlığının 2 metreyi bulması evlerin camlarının kapanmasına sebep oldu. Misafirler buraya kar görmek için geliyor. Bu kadar yoğun karı görmek onları mutlu ediyor. Burada 47 adet orman köşkümüz var ahşap bungalov evler eşyalı ve kombi ısıtmalı" dedi.