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(Özel) Kapı kapı yardıma koşuyorlar, ‘Vefa’larıyla gönülleri ısıtıyorlar

Edirne’de AFAD koordinesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri vatandaşların tüm taleplerini özenle yerine getirmeye devam ediyor. Vatandaşların yardımına aralıksız koşan ekipler, 48 bin 141 kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayıp 148 bin 374 kişinin de bilgi talebine cevap verdi.

Haberde İnsan 24.12.2020, 10:47
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(Özel) Kapı kapı yardıma koşuyorlar, ‘Vefa’larıyla gönülleri ısıtıyorlar

Edirne’de AFAD koordinesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri vatandaşların tüm taleplerini özenle yerine getirmeye devam ediyor. Vatandaşların yardımına aralıksız koşan ekipler, 48 bin 141 kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayıp 148 bin 374 kişinin de bilgi talebine cevap verdi.

Edirne’de korona virüs tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 22 Mart 2020’den itibaren faaliyete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu şehrin dört bir yanındaki talepleri anında karşılıyor.

Vatandaşların ihtiyaçları ivedilikle karşılanıyor

Öncelikli risk grubundaki vatandaşların 112 çağrı merkezine yaptıkları başvurular, Afet ve Acil Durum (AFAD) Edirne İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Vefa İletişim Merkezine yönlendiriliyor. Edirne’de kamu kurumlarında görevli personeller, sivil toplum kuruluşları, AFAD gönüllülerinden oluşan ve bugüne kadar 1009 personelin görev yaptığı Edirne Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, talep sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını ivedilikle karşılamaya devam ediyor.

Vefa ekipleri, karantinadaki vatandaşların da yardımına koşuyor

Edirne’de Vefa Sosyal Destek Grubu hizmete başladığı 22 Mart Pazar gününden itibaren bugüne kadar 48 bin 141 kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayıp 148 bin 374 kişinin de bilgi talebine cevap verdi. Edirne Vefa İletişim Merkezi personeli tarafından karantinada bulunan tüm vatandaşlar da belirli periyotlarda aranarak ihtiyaçlarının olup olmadığı soruluyor. Edirne’de evlerinde ve yurtlarda karantinada bulunan vatandaşların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek grubu tarafından karşılanıyor.

Ekipler 7 gün 24 saat hizmet veriyor

7 gün 24 saat hizmet veren ekipler, vatandaşların sadece gıda taleplerini değil, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını da karşılıyor. Ekipler, vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.

Yaklaşık 150 bin kişiyle görüşüldü

Edirne AFAD Müdürü Ali Altındal, çağrı sürecinin nasıl geliştiği hakkında bilgiler verdi. Müdür Altındal, Edirne genelinde bugüne kadar ‘Vefa’ ekipleri tarafından 48 bin 141 kişinin temel ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, 148 bin 374 kişiyle de telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Vefa ekiplerinin çalışmalarını İHA görüntüledi

AFAD Edirne İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Vefa İletişim Merkezindeki çalışmaları İhlas Haber Ajansı görüntüledi. Edirne’de yurtta karantinada bulunan bir vatandaşın ilaç talebi ve Barutluk Mahallesi’nde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşın market ihtiyacı kayıtlara geçtikten sonra sahada bulunan Vefa ekiplerine iletildi. İhlas Haber Ajansı’nın da eşlik ettiği çalışmada, ekipler eczaneden aldıkları ilaçları vatandaşa teslim etmek için yurt görevlisine teslim etti. Market ihtiyacının karşılanması talebinde bulunan vatandaşın alışverişini de yapan ekipler ardından aldıkları ürünleri vatandaşın evine teslim etti.

“Bir evladınız da biziz”

Vefa ekipleri tarafından market ihtiyacı karşılanan 65 yaş üstü Gülenas Karadağ, “Allah sizi başımızdan eksik etmesin” diyerek teşekkür etti. Karadağ bir oğlunun olduğunu da söyleyince Vefa ekipleri ’sizlerin bir evladınız da biziz’ dedi.
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