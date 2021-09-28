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(Özel) Kalp kırgınlığını vinçle giderdi
Bursa’da bir genç, kalbini kırdığı nişanlısının evine vinçle tırmandı. O ânlar kameralara yansıdı.
Haberde İnsan 28.09.2021, 09:04
Bursa’da bir genç, kalbini kırdığı nişanlısının evine vinçle tırmandı. O ânlar kameralara yansıdı.
Nilüfer’in Çalı Mahallesinde ikamet eden nişanlısının balkonuna vinçle tırmanan genç, görenleri şaşırttı. Aralarında kırgınlık bulunan genç damat adayı, kiraladığı vinçle nişanlısının oturduğu apartmanın 3. katına tırmandı. Aşağıdan da arkadaşlarının meş’aleler ile destek verdiği gencin nişanlısı, ilk başta ne olduğunu anlamazken, küskünlük kısa sürdü. Genç kız, damat adayının özrünü kabul ederken, o ânlar cep telefonu kamerasına yansıdı.