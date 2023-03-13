(Özel) Kahve dükkanını çadır kentteki depremzedelerin ayağına getirdi

İstanbul’dan Hatay’a gelen kahveci Mehmet Bağış, çadır kentteki depremzedelere kahve hizmeti vermeye başladı. Uzun bir zamandan sonra kahve içen depremzedeler mutlu olduklarını söylerken, Bağış da vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceğini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’a tüm Türkiye’den yardımlar ve gönüllüler gelmeye devam ediyor. İstanbul’da kahvecilik yapan Mehmet Bağış da deprem bölgesindeki vatandaşlara hem moral vermek hem de yardım etmek için Hatay’a geldi. Bağış, Defne ilçesindeki Orhanlı Çadır Kenti’ne getirdiği aracın içinde birbirinden lezzetli kahveler hazırlayarak vatandaşlara ikram etmeye başladı. Depremzedeler hizmetten son derece memnun olduklarını söylerken, Bağış da kahvenin önemli bir ihtiyaç olduğunu, hizmet vermeye devam edeceğini ifade etti.

“Uzun bir süredir sert bir kahve içememiştik”

Arkadaşı ile birlikte tam bir kahve hayranı olduklarını söyleyen depremzede Buse Çakır, “Uzun bir süredir sert bir kahve içememiştik. Sevindik, duygularımızı artık çok fazla tarif edemiyoruz. Yakınlarımızı kaybettik, üzülemiyoruz, ağlayamıyoruz. Ben iki haftadır buradayım. Dediğim gibi, duygularımızı çok fazla tarif edemiyoruz ama özellikle arkadaşımın yanına gidip, ’Buketciğim espresso var haydi içelim’ dedim. Kahve, espresso bizim ince çizgimiz. Kahve çekirdekleri de bir hayli iyi, sert olmuş. Dışarıda içtiklerimden daha iyi diyebilirim” dedi.

“Uzun zamandır bu kadar güzel kahve içmedim”

Bir başka kahve hayranı Diclahan Daplan ise, “Uzun zamandır bu kadar güzel kahve içmedim ve bir kahve hayranı olarak bu durum çok hoşuma gitti. Efsane olmuş, ellerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Çok zor günler yaşadık, gerçekten çok kötü günlerimiz oldu ama Allah’a binlerce şükür. Devletimiz var, milletimiz var. Bize yardım edenler sağ olsun” diye konuştu.

“Uzun zamandır ilk defa bu kadar mutluyum”

İçtiği kahvenin yüzünü güldürdüğünü söyleyen Zehra Daplan da, “Çok kahve tüketen bir çocuk değilim, ara sıra içen bir çocuğum. Uzun zamandır ilk defa bu kadar mutluyum. Buna da şükür, her şey Allah’tan. İnşallah bundan sonra da böyle devam. Sevdiğimiz insanları da kaybettik ama yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Kahve önemli bir ihtiyaç”

İstanbul’dan Hatay’a gelerek depremzedelere kahve hizmeti sunan Mehmet Bağış, “İlk olarak arama kurtarma için büyük bir araba ile yola çıkalım dedik ve buna da bazı ekipmanlar koyduk. Dört kişi yola çıktık, içinde de yatacaktık. O sıra insanlar arabayı görünce kahveci olduğunu anlıyorlardı. Sonra da biz başladık. Ben de kahve tükettiğim için biliyorum, önemli bir ihtiyaç. Öyle devam ettik, hala da devam ediyoruz. İtalyan sahra hastanesinde İtalyanlardan ödül aldım. Yabancılar kahveyi çok tüketiyorlar. Burada ulaşamayabilirler. O yüzden birçok sahra hastanesini de gezdim, birçok yabancı ülke vatandaşına da kahve ikram ettim. Böyle geze geze geliyorum” dedi.

“Kahve vücudumun yorgunluğunu aldı”

Kahveye depremzedelerin yanı sıra gönüllüler de ilgi gösterdi. Gönüllü belediye personeli Zekeriya Çolak, “Kocaeli’nden geldim, burada yemekhanede görevliyim. Akşam, arkadaşlarla sohbet ediyor, çadırları geziyor, dertleşip sohbet ediyoruz. Bu şekilde dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Pek kahveyi seven bir insan değilim, ben aslen Karadenizliyim. Biz çay hastasıyız ama bu şekilde bir kahveyi burada ilk kez yudumladım ve vücudumun yorgunluğunu aldı” diye konuştu.

“Biz milletimiz için buradayız. Elimizden geldiği kadar da yardım etmeye devam ediyoruz”

Bir başka gönüllü belediye çalışanı Mevlüt Eryiğit ise, “Buraya geleli on gün oldu. Normalde içmezdim ama burada denemiş oldum. Ağabeyimiz de Bayrampaşa’dan çıkıp gelmiş. Kahve güzel, beğendim. Yorgunluğu aldı. Biz milletimiz için buradayız. Belediyemiz sağ olsun bizi buraya getirdi. Çalışmaya gönüllü olarak geldik. Elimizden geldiği kadar da yardım etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.