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(Özel) Kağıt toplayıcısı kadın yolda kalan aracı itmelerine yardım etti
Arnavutköy’de kağıt toplayıcısı kadın, sokakta bozulan otomobili iten kişileri görünce yardıma koştu. O anlar ise kameraya yansıdı.
Haberde İnsan 10.06.2021, 09:08
Arnavutköy’de kağıt toplayıcısı kadın, sokakta bozulan otomobili iten kişileri görünce yardıma koştu. O anlar ise kameraya yansıdı.Arnavutköy’de kağıt toplayıcısı kadın, sokakta bozulan otomobili iten kişileri görünce kağıt topladığı aracını kenara bırakarak yardıma koştu. Aracın itilmesine yardım eden kadın, araç hareket edince kendi aracının yanına geldi. Kadının yardım ettiği o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.