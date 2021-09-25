banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Göbeklitepe gibi 12 büyük keşif daha geliyor!
Göbeklitepe gibi 12 büyük keşif daha geliyor!
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Melih Gökçek, FETÖ suçlamasıyla ifade verdi!
Melih Gökçek, FETÖ suçlamasıyla ifade verdi!

(Özel) Kabil Hayvanat Bahçesi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Afganistan başkenti Kabil’deki hayvanat bahçesi, ülkede yaşanan yönetim değişikliğinin ardından yeniden hizmete açılarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Haberde İnsan 25.09.2021, 11:03
(Özel) Kabil Hayvanat Bahçesi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Afganistan başkenti Kabil’deki hayvanat bahçesi, ülkede yaşanan yönetim değişikliğinin ardından yeniden hizmete açılarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Afganistan’ın ilk ve tek hayvanat bahçesi olan Kabil Hayvanat Bahçesi tesis edildiği 1967 yılından bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor. Ülkede bir süredir etkili olan siyasi değişimle günlük hayata dönen Afgan halkı, hayvanat bahçesini sık sık ziyaret ediyor. Yetkililer, cuma günleri hayvanat bahçesini ziyaret edenlerin sayısının arttığını ifade ediyor. Yaklaşık 600 vahşi, yırtıcı ve evcil hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesini gezen çocuklar eğlenceli anlar yaşıyor. 50 personelin çalıştığı hayvanat bahçesinde hayvanların sağlık ve bakımından sorumlu olan 2 de veteriner görev yapıyor. Hayvanların gıda ile bakım masraflarının tamamını Kabil Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Yetkililer, yalnızca bilet satışından gelir elde edildiğini ifade ediyor.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 6 11
6. Kocaelispor 6 10
7. Bandırmaspor 6 9
8. Manisa FK 6 9
9. Boluspor 5 7
10. Samsunspor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0