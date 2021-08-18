(Özel) İsmini bilen yok, herkes onu "Hoş geldin şoför" olarak tanıyor

Bursa’da özel halk otobüsü şoförü, yolcularını binerken "Hoş geldiniz" diyerek karşılayıp, inerken de "Güle güle" diye uğurluyor. Aynı zamanda şiir de yazan şair şoför, yolculuk esnasında vatandaşlara şiir okuyor.

Uzun yıllar pazarcılık yaptıktan sonra emekli olan Ramazan Gültekin (55), emekli olduktan sonra şehir içi özel halk otobüsü şoförlüğü yapmaya başladı. Çevresinde kibarlığı ve beyefendi şahsiyetiyle tanınan Ramazan Gültekin, şoförlüğünü yaptığı özel halk otobüsüne binen her yolcuyu, yaşlarına bakmaksızın, "Hoş geldiniz" diyerek karşılıyor. İnen yolcuları ise "Güle güle" diyerek uğurluyor. Yolcular bu kibar ve nazik şoförün yolunu gözlüyor. Sadece onun otobüsüne binebilmek için sefer saatlerini bekleyenler bile var. Çevresindeki herkes kibar şoförü ismiyle tanımıyor. Herkes onu, "Hoş geldin şoför" olarak biliyor. Ayrıca şiir de yazan nazik şoför, yolculuk esnasında yolcularına şiirler okuyor. Yolcular, her şoförün böyle nazik ve kibar olmasını istiyor.

Pazarcılık işinden emekli olduktan sonra şoförlük yapmaya başladığını ifade eden Ramazan Gültekin, "Ben kendi kendime, bu otobüse binen herkesi (Hoş geldiniz) diye karşılayıp, (Güle güle) diyerek uğurlayacağıma dair söz verdim. Verdiğim sözümü 5 yıl geçmesine rağmen hâlâ tutuyorum. Otobüsüme binen herkese aynı muameleyi yapıyorum. Beni kimse ismimle bilmez. Herkes beni ’Hoş geldin şoför’ olarak tanıyor. Ayrıca şiir de yazıyorum. Yazdığım şiirleri yolculuk esnasında okuyorum. Herkes çok memnun" dedi.