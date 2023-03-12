Özel ihtiyaçlı bireylerin unutulmaz günü

Antalya Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, ilçede ikamet eden özel ihtiyaçlı bireylerle bir araya gelerek onların gönüllerince bir gün geçirmelerini sağladı.

Engelli çocukların sosyal aktivitelere daha fazla katılmalarını sağlamak ve engelleri ortadan kaldırmak amacıyla Gazipaşa Kaymakamlığı tarafından etkinlik düzenlendi. Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Çığlık Mahallesi’nde ikamet eden zihinsel engelli bireylerle bir araya geldi. Önce Kaymakamlık binasını gezen özel ihtiyaçlı bireyler, ardından Selinus ve Kızılin sahillerinde denize taş atarak stres attı.

Kaymakam Altun’la deniz manzarası eşliğinde yemek molası verilen etkinlikte, özel ihtiyaçlı bireyler gönüllerince bir gün geçirdi. Etkinlik sonrası açıklama yapan Kaymakam Altun, "Zihinsel engelli kardeşlerimizin, ‘Biz sürekli köydeyiz, evden dışarı çıkmayalı çok uzun zaman oldu. Ne olur bizi hiç görmediğimiz yerlere götürün’ talepleri üzerine kayıtsız kalamadık ve kardeşlerimizle güzel bir gün geçirdik" dedi.