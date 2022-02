Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Külliye’de tören düzenlendi

Senegal’de kalp krizi geçiren Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Senegal ziyaretinde görev yapan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal Stadı’nın açılış töreni sırasında kalp krizi geçirmişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren şehit olmuştu. Cenazesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağıyla Türkiye’ye getirilen Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, törende yaptığı konuşmada şehidin ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileyerek, "Burada toplanan her birimiz buna iman eden bireyleriz. Allah’tan geldik Allah’a gidiyoruz. Hayrettin kardeşimizi, şehidimizi, emniyet müdürümüzü Allah’a uğurladığımız yer Afrika oldu. Bu öyle bir görev ki ülkemizin, hepimizin, milletimizin sevgilisini canını emanet ettiğimiz, Cumhurbaşkanımızı emanet ettiğimiz sizlersiniz. 30 yıldır özel harekat formasını şerefle taşıyan kardeşimiz bu vazifenin bilincinde her an şehit olma arzusunda. Bayrak, vatan, millet uğruna ne varsa orada şehit olmayı arzulayan kardeşimizin cenazesindeyiz. Biz biliyoruz Hayrettin kardeşimiz ölmedi. Biz buradan ona kendisinin şerefle taşıdığı üniforma ve görev bilincinin bizlerde de her birimizde azalmadan artarak devam edeceğine söz veriyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Hepimize şehitliği nasip eylesin. Mekanını cennet eylesin, şehitliğini kabul eylesin. Bu dünyada üç kız çocuğuyla cenneti garantileyen kardeşimiz, şehadetiyle bunu bir kez daha garantilemiş oldu. Çocukları bizim çocuklarımız, eşi kardeşimiz, annesi bizim annemizdir, bize emanettir" dedi.

Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal ise, mesai arkadaşı Eren ile birçok anıyı paylaştıklarını belirterek, "Örnek ve önder bir kişiliği rahmeti rahmana tevdi ediyoruz. Hayrettin Eren kardeşimizle 2012 yılında o zor dönemde hem yol arkadaşı hem mesai arkadaşı olduk. En zor zamanlarda yan yana, omuz omuza görev yaptık. Kim var denildiğinde ’Ben varım’ diye ileriye atılan bir görev adamı tanıdık. Bir görev insanı, bir fedakârlık timsali insan nasıl olurmuş Hayrettin kardeşimizle tanıştığımızda anladık. Şehadeti kovalamak nasıl olurmuş Hayrettin kardeşimizde gördük. Hendek olayları başladığında Hayrettin kardeşim odama gelerek ’Biz Hendek’te olmak istiyoruz’ dediler. Barış Pınarı, Afrin, İdlib olayları çıktığında her gün makama gelerek çatışma bölgesine gitmek istediklerini ve şehit olmak istediklerini söylediler. Yaptıkları, ettikleri ezeli ve ebedi kayda geçmiştir. Yer ehli de, gök ehli de buna şahittir. Şehitlerin ölmediğini hem biliyor, hem inanıyoruz" dedi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şehidin ailesi, mesai arkadaşları ve külliye personeli katıldı. Saygı duruşu ile başlayan törende Beştepe Millet Camii imam hatibi Kur’an-ı Kerim okudu. Ardından şehit için dualar edildi. Şehit Eren’in naaşı, törenin ardından cenaze namazı için Ahmet Hamdi Akseki Camii’ne götürüldü.