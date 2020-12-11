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Özel harekat polisi zırhlı araçta 5 vakit ezan okuyor
Suriye’nin Cinderesi bölgesinde görev yapan Polis Özel Harekat memuru, vakit namazlarında ezanı zırhlı araçtan okuyarak dinleyenleri mest ediyor.
Haberde İnsan 11.12.2020, 23:37
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Kahramanmaraşlı Polis Özel Harekat memuru Mehmet Bayar (26), eğitim ve hafızlığını tamamladıktan sonra Osmaniye’de göreve başladı.
Görev yaptığı çalışma arkadaşları tarafından sesi beğenilen Mehmet Bayar, görev için gittikleri Suriye’nin Cinderesi bölgesinde vakit namazlarında zırhlı araçta megafonla ezan okuyor. Polis memuru Bayar'ın okuduğu ezanı silah arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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