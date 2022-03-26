(ÖZEL) Harçlıklarını biriktirerek yaptığı araba koleksiyonuna gözü gibi bakıyor

Eskişehir’de yaşayan İbrahim Önal, okul harçlıklarını biriktirerek yaptığı 600 tane oyuncak araba koleksiyonuna gözü gibi bakıyor.

Eskişehir’de, üniversiteden yeni mezun olan İbrahim Önal, internetten ve yakınlarından görerek merak saldığı oyuncak araba tutkusunu, koleksiyona dönüştürdü. Üniversite okuduğu yıllarda harçlıklarını biriktirerek aldığı arabaları gözü gibi bakan Önal, hepsini tek tek paketleyerek kutuda muhafaza ediyor. Özellikle nadir bulunan arabaları koleksiyonuna katan Önal, şehir dışına çıkıp, başka koleksiyonculardan araba satın alıyor. Yaklaşık 5 yılda 600 oyuncak arabaya sahip olan Önal, satmayı düşünmediğini ve sayılarını arttırmak istediğini söyledi. Arabalarının fiyatlarının ortalama 20 TL ile 250 TL arasında değiştiğini söyleyen Önal, toplam değerinin ise 35-40 bin TL olduğunu belirtti.

“Kutularda özenle paketleyerek muhafaza ediyorum”

Binek arabalara merakının olmadığını ancak oyuncak araba tutkusunun uzun yıllar devam edeceğini söyleyen İbrahim Önal, elinde bulundurduğu modeller hakkında bilgi verdi. Koleksiyona başlama hikâyesini anlatan Önal, “Koleksiyona 4-5 yıl önce başladım. Aslında pandemi süreci girdikten sonra hepimiz evlere tıkandık ve dolayısıyla metal araba, koleksiyon arzumu daha fazla arttırdı. Koleksiyonun yüzde 90’ını son iki yılda yaptığımı söyleyebilirim. Ben gerçek hayatta çok araba meraklısı değilim. ‘Şu arabam olsun, bu arabam olsun, şuna bineyim’ falan diyen biri değilim. Bir anda sağda, solda ve internette satışlarını gördüm. İlgili çektiğini hissettim. Sanırım hobi ve koleksiyon yapma ihtiyacım olduğunu hissettim. Bundan dolayı öyle başladı ve gelişmeye devam ediyor. Toplamda 500-600 kadar arabam var. Tam sayısını bilmiyorum açıkçası. Uzun süredir kutularda özenle paketleyerek muhafaza ediyorum. Elimde 1-2 bin TL’lik modeller yok. Ben koleksiyon işinde yeni sayılırım. Ortalama 1.36 ölçekli araçlar 70-80 TL bandında değişirken, 1.64 ölçekli ise 20 TL ile 250 TL arasında alıcı buluyor” dedi.

“İnşallah bu arzum bir gün bitmez”

Özellikle nadir bulunan arabaları koleksiyonuna katmaya çalıştığını ifade eden Önal, arabalarının toplam değerinin 35-40 bin TL civarında olduğunu söyledi. Arabalarını satmayı düşünmediğini vurgulayan Önal, şu şekilde konuştu:

“Ölçek fark etmeksizin ülkede satışı bulunmayan araçları arıyordum. Belli bir ölçeğe takılı değilim. Modifiyeli araçlara özel bir ilgim var. İnternette ve abilerime, kardeşlerime sordum ve istediğim modelleri bulamadım. Sırf bu modelleri alabilmek için İstanbul’a bilet alıp anlaştığım koleksiyoncudan alıp geldim. Benim için ekonomi olarak en zorlayıcı kısım buydu, ama araçlarıma sonunda kavuştum. İnşallah araçlarım sonsuza kadar benimle beraber mezara gidecek. ‘Satmayı düşünmüyor musun?’ sorusu bana herkes tarafın yöneltiliyor. ‘Değerinin 10 katı bir fiyat verseler ne yaparsın?’ gibi sorular geliyor ama ne olur bilmiyorum. Şu anda toplam araçlarım 35-40 bin TL vardır ve katlanarak devam ediyor. Bundan 5,6 yıl sonra toplamda bir 100-150 bin TL bandını geçeceğini düşünüyorum böyle giderse. Araştırabildiğim kadar bulmaya çalışıyorum. İnşallah bu arzum bir gün bitmez.”