banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Kadın dayanışması ödül getirdi!
Kadın dayanışması ödül getirdi!
Online Tatile 60 Milyar Lira Harcadık
Online Tatile 60 Milyar Lira Harcadık

(Özel haber) Nazan Kaptan 27 senedir otoyol çizgilerini ilmek ilmek dokuyor

Türkiye’nin dört bir yanına yolcu taşıyan uzun yol şoförü Nazan Çelik, 27 yıldır direksiyon başında yolcularını sevdiklerine kavuşturuyor.

Haberde İnsan 08.03.2022, 09:31
(Özel haber) Nazan Kaptan 27 senedir otoyol çizgilerini ilmek ilmek dokuyor

Türkiye’nin dört bir yanına yolcu taşıyan uzun yol şoförü Nazan Çelik, 27 yıldır direksiyon başında yolcularını sevdiklerine kavuşturuyor.

Türkiye’nin tek uzun yol kaptanı olan Nazan Çelik, yıllardır ülkenin dört bir yanına yolcu taşıyor. İşini büyük bir aşkla yapan 57 yaşındaki usta şoförü ojeli elleri, topuklu ayakkabılarıyla görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Küçük bir çocukken gördüğü kadın şoförden etkilenen 57 yaşındaki Nazan Çelik, 27 yıldır uzun yol şoförlüğü yapıyor. İşini büyük bir aşkla yapan Çelik, Türkiye’nin tek kadın kaptanı. Bugüne kadar ülkenin dört bir yanına yolcu taşıyan Nazan Kaptan, binlerce hayat hikayesine şahitlik etti, yolcuları sevdiklerine kavuşturdu. 2 çocuk annesi Nazan Çelik, evde anne yollarda usta şoför olarak hayatını sürdürüyor. Kişisel bakımını da ihmal etmeyen Çelik, renkli takıları, ojeleri ve topuklu ayakkabılarıyla ilgi çekiyor. Nazan Kaptan’ı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de yolcuları taşımaya devam ediyor. Mesleğinde kadın kimliğinin ön plana çıkmasını isteyen Nazan Çelik, kullandığı aracın en ince detayına kadar kendisi kontrol ediyor. Sefere çıkmadan önce titiz bir hazırlık yapan yılların Nazan Kaptan’ı, yollarda karşılaştığı araç arızalarına ise anında müdahale edebiliyor. Kar kış demeden yolcu taşıyan usta şoför, renkli kişiliği ile tanınıyor.

“Mesleğe tek başıma gelmedim”

Uzun yol şoförlüğüne ilk başladığı zamanlarda bir meslektaşı ile yaşadığı anısını anlatan Nazan Çelik, “Bir meslektaşım ilk defa bir kadın şoför görüyor. Kendisinin yanında seyahat edeceğiz. ‘Acaba sürebilir mi, uyuyabilir miyim?’ diye düşünmüş. Tedirgin bir şekilde binmiş arabaya. Daha sonra söyledi bu olayı bana ama çok rahat geldiğini ve Ankara’ya geldiğimizi bile hissetmemiş. Çok memnunlar benden, bende onlardan memnunum. Mesleğe tek başıma gelmedim. Tabii ki onların emeği var. Her şeyi onlardan öğrendim. Mesleğe oturmuş bir kişiliğim var diye onları bir tarafa koyamam. Başımın üstündeler” ifadelerini kullandı.

“Ceza yediğimiz de oluyor”

Uzun yolda trafik cezası yediğini belirten Nazan Kaptan, “Yardımcı olan polis ve jandarmalar var, ‘Çay içmeden göndermem’ diyen memurlar var. Sabaha karşı bizi durdurmalarından da çok memnunum. Kendimize gelmemizi ve irkilmemizi sağlıyorlar. Ceza yediğimiz de oluyor. Bilinçli, bilinçsiz yediğimiz cezalar da oluyor. Tabii bu daha tecrübeli olmamızı sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Arkamda oturan 40 kişinin çoğu şoför”

Taşıdığı yolcuların hiç tedirgin olmadıklarını aktaran Çelik, “Benim hiç ‘Kadın bizi götürebilir mi, götüremez mi’ diyen yolcum olmadı. Hiç bunu hissetmedim. Uzun yıllar olduğu için yolcu gözlemliyor. Eskisi gibi değil artık, arkamda oturan 40 kişinin çoğu şoför. El hareketlerine bakıp ‘Gider bu’ diyor. Garajdan çıktığında koyuyor kafasını koltuğuna. Sonradan ilk defa gördüğünü ve tedirgin olduğunu ifade ediyor. Çalıştığım firmayı tebrik ediyor. Biz kadınlar istersek başarırız” dedi.

“Gavurun Kızı”

Yıllar önce bir polis memurunun kendisine bir lakap taktığını ve aracının arkasına yazdırdığını dile getiren usta şoför, “Bana ‘Gavurun Kızı’ lakabını takmışlardı. Aslında kötü bir anlamı yok. Ben Trabzonluyum. Bizim yörelerde sevdikleri insanlara bu şekilde hitap ederler. Bunu da ben gençken bir polis memuru söylemişti. Sonra bu lakabı aracımın arkasına yazdırmıştım. Edirne’den Kars’a herkes beni ‘Gavurun Kızı’ olarak tanır” şeklinde konuştu.

“O benim annem”

Çocuklarının arkadaşlarına mesleği ile hava attığını kaydeden iki çocuk annesi Çelik, “Çocuklarımın uzaktan yakından benim mesleğimle hiç alakaları yok. Onlar da alıştılar, annelerini böyle tanıdılar. Onlarda gururlanıyorlar. Hatta küçük oğlum ofiste bir olay yaşamış. İki kadın iş arkadaşı tesadüfen benim videomla karşılaşıyorlar. Oğlumu çağırıp ‘Kadınlar ne işler yapıyor’ diyorlar. Bakıp ‘O benim annem’ diyor. Kadınlar ilk başta inanamıyorlar” dedi.

Kadınlar Günü’nde yolcu taşımaya devam eden Nazan Kaptan, “Kadın emektir. Kadın başarıdır. Kadın gelecek nesildir. Kadın çiçektir. Tüm kadınların, kadınlar gününü canı gönülden kutluyoruz” şeklinde konuştu.

“Onlarla meslektaş olmayı istiyoruz”

Yollarda daha çok kadın şoför görmek istediklerinin altını çizen Nazan Kaptan’ın çalışma arkadaşı Fahrettin Gök, “Bir kadının firmamızda çalışması pozitif bir etki katıyor. Uzun yol şoförünün bir kadın olması yolcuları ve burada çalışan personeli de şaşırtıyor. Kadın yolcular daha güven sağlıyor. Kadınların bu konularda daha aktif olmalarını ve onlarla meslektaş olmayı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Güvenerek yolcu ediyorum”

Annesini ve ablasını daha güvenle yolcu ettiğini belirten bir vatandaş, “Keşke her gün kadınlar günü olsa da böyle görüntüleri görsek. Kaptanımıza helal olsun. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Kendisini tebrik ediyorum. Yolu açık olsun. Annemi ve ablamı yolcu ediyorum. Diğer kaptanlar kusura bakmasın ama daha çok güvenerek yolcu ediyorum. En kısa zamanda otobüslerde böyle manzaralarla daha çok karşılaşırız” diye konuştu.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18