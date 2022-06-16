Özel firmaların yüzde 70’lik zammına tepki gösteren başkan, belediye otobüslerini uygun fiyatla vatandaşın hizmetine sundu

Kırıkkale’nin Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, özel firmaların toplu taşımaya yaptığı yüzde 70’lik zamma tepki göstererek, belediyeye ait otobüsleri uygun ücretle vatandaşın hizmetine sundu. Direksiyon başına geçen Başkan Tekin, duraklardan aldığı yolcularla ilk seferini yaptı.

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde dolmuşçu esnafı, ulaşım ücretine yüzde 70 oranında zam yaptı. Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, artan şikayetler üzerine harekete geçerek, dolmuşçu esnafıyla toplantı düzenledi. Yapılan toplantıdan sonuç alamayan Tekin, belediyeye ait toplu taşıma araçlarını tam bilet 4,5 liradan vatandaşın hizmetine sundu. Belediye, 65 yaş üstü vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazilere de ücretsiz olarak ulaşım hizmeti veriyor. Direksiyon başına geçen Başkan Tekin, duraklardan aldığı yolcularla ilk seferi Kırıkkale merkeze yaptı.

Başkan Tekin, özel firmaların toplu taşımaya yaptığı zamlardan dolayı şikayetlerin arttığını ifade ederek, belediyeye ait otobüsleri vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

"Bizi dinlemediler, ’yüksek fiyattan uygulayacağız’ dediler"

Özel firmaların belediye meclis kararını beklemeden toplu taşımaya zam yaptığını belirten Tekin, "Özel halk otobüsleri 2022 yılında iki defa bizden zam yapılmasını teklif etti. Mazottaki zamdan dolayı biz yaptık. Dün bizim haberimiz olmadan vatandaşları da mağdur edecek şekilde hem ayakta yolcu alarak fiyatlarda artış yapmışlar. Biz toplantı yaptık, onlar bizi dinlemediler, ’yüksek fiyattan uygulayacağız’ dediler. Biz, ’meclis üyeleri ile karar alırız vatandaşlarımız ile de görüşürüz sizleri de mağdur etmeyecek şekilde bir uygulama yaparız dedik" diye konuştu.

"Halktan gelen talebi yerine getirmiş olduk"

Tekin, "Biz kamu hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Kamu yararı var yaptığımız işlerde. Onun için de Allah izin verirse bugün itibarıyla daha önceki mecliste almış olduğumuz kararlar ile öğrenci kardeşlerimizi Kırıkkale’ye 3,5, tam olarak geçen normal vatandaş da 4,5 TL’den taşımaya bugün başlayacağız. Onlar da mağdur olmasın diye 3 yıldır direndik fakat vatandaşımızın mağduriyeti söz konusu. Bazı veliler aradı, ’Öğrencilerimizi okula gönderemiyoruz. Bizim için ciddi para tutuyor’ diye. Biz de onun için halktan gelen talebi yerine getirmiş olduk. Arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza pandemide yakıt desteği sağladık. Zor günlerinde de hep yanında olduk" dedi.

"Biz dedik ’ücret almayın, biz ödeyelim’ diye"

Şehit yakınları, gaziler ve 65 yaş üstü vatandaşlardan da ücret alınmayacağını anlatan Tekin, "Artık diğer vatandaşlarımızın da talepleriyle beraber şehit ve gazi yakınlarımız otobüslerden de ücretsiz faydalanacaklar. 65 yaş üzeri vatandaşlarımız da ücretsiz faydalanacaklar. Otobüs işletmecileri kabul ediyor fakat ’otobüs bizim belediye başkanı karışamaz’ diyorlar. Biz dedik ’ücret almayın biz ödeyelim’ diye. Fakat bizi çok zorladılar. Birazdan otobüslerimize bineceğiz, TOKİ mevkii durağımızdan başlayacağız. Burada başkan yardımcım, ben de burada kontağa basıp ’Bismillahirrahmanirrahim’ diyeceğiz" şeklinde konuştu.

Sedat Sezgince isimli vatandaş ise, "Süper bir hizmet, AK Parti’ye de bu yakışır. Başkanımızdan da çok memnunuz" diye konuştu.