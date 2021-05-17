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(Özel) Evinin penceresinden bakınca gördüğü manzarayla şaşkına döndü

Bursa’da sabah evinin camından bakan vatandaş gördüğü manzarayla şaşkına dönüp yardım istedi.

Haberde İnsan 17.05.2021, 10:43
(Özel) Evinin penceresinden bakınca gördüğü manzarayla şaşkına döndü

Bursa’da sabah evinin camından bakan vatandaş gördüğü manzarayla şaşkına dönüp yardım istedi.

Büyükorhan ilçesi Çakıryenice köyünde yaşayan Celal Atış, sabah evinin camından baktığında bahçesinde bulunan bir ağaca arıların oğul verdiğini gördü. Manzarayla şaşıran Atış, arıları bir kovana koyma konusunda işin uzmanından yardım istedi. Atış’ın bir arkadaşı ağacın dalında bulunan arıları usta bir şekilde kovana koymayı başardı. Başı boş gezen arılar kovana konulunca bölgede yaşayanlar rahat bir nefes aldı.
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