banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dolar, Euro ve altın güne nasıl başladı?
Dolar, Euro ve altın güne nasıl başladı?
Akaryakıt fiyatları bu gece yine zamlanacak?
Akaryakıt fiyatları bu gece yine zamlanacak?
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
THY'de uçuşlar iptal!
THY'de uçuşlar iptal!

(ÖZEL) Eskişehir’de şallı köpek hırsızlığı

Eskişehir’de, iddiaya göre yabancı uyruklu bir kadın tarafından örtüyle sarılarak çalınan köpeğini sosyal medya desteği ile tesadüf eseri bulan Bedri Cezmi, köpeği için bunun ilk hırsızlık girişimi olmadığın belirterek, “Bu bir değil, iki değil, daha önce de çalmak istediler” dedi.

Haberde İnsan 09.03.2022, 10:49
(ÖZEL) Eskişehir’de şallı köpek hırsızlığı

Eskişehir’de, iddiaya göre yabancı uyruklu bir kadın tarafından örtüyle sarılarak çalınan köpeğini sosyal medya desteği ile tesadüf eseri bulan Bedri Cezmi, köpeği için bunun ilk hırsızlık girişimi olmadığın belirterek, “Bu bir değil, iki değil, daha önce de çalmak istediler” dedi.

Bedri Cezmi’nin, kızından yadigâr kalan Rus Finosu cinsi 3 yaşındaki köpeği geçtiğimiz günlerde garip bir şekilde çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Cezmi, 2 Mart günü bir fatura ödeme dükkânına girecekken yabancı uyruklu bir kadının sevmek için köpeği yanına çağırdığını görüyor. Kadını, köpeği almaması için uyardıktan sonra dükkâna giren Cezmi’nin, Lila isimli köpeği sokakta tek başına kalıyor. Fırsattan istifade eden kadın, elindeki şal benzeri örtü ile köpeği sarıp olay yerinden uzaklaşıyor. Olay sonrasında dükkândan çıktığında köpeğinin orada olmadığını fark eden 71 yaşındaki talihsiz adam, çevredekilerden yardım istedi. Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri hayvan severler tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Yaklaşık bir hafta sonra paylaşımı gören bir vatandaş, Bedri Cezmi’ye ulaşarak köpeğini bulmasında yardımcı oldu. Köpeğine ulaşan Bedri Cezmi, kadının yardım talebi sonrası ona yardım etmeye karar verdi.

“Ağlıyorum ben köpeğim için”

Olay gününü anlatan Bedri Cezmi, kadından şüphelendiğini ve onu uyardığını belirtti. Dükkâna girdikten hemen sonra kaşla göz arasında köpeğinin kaybolduğunu söyleyen talihsiz adam, “Girdiğim dükkândaki arkadaşlar köpeği severler, her zaman köpekle birlikte uğrarım. Geçenlerde de dükkâna uğrayacaktım, ondan sonra köpeğimi çağırdığını gördüm. Ben de bu durumu görünce niyetini anladım ve köpeğimden uzaklaştırdım. Gider gibi yaptı, sonra ben de fatura ödeme merkezine girdim. Ben girer girmez ardımdan, elindeki örtüyü köpeğimin üzerine atmış. Sonra da kucaklamış ve kaçmış, yarım saat içinde ortalıktan kayboldular. Üzülmez miyim, ağlıyorum ben köpeğim için. Çok akıllı, zeki bir köpek, kalabalık Hamamyolu Caddesi’nde dahi bir ıslık ile hemen yanıma geliyor, ıslığımı tanıyor, başkasının ıslığına gitmiyor” diye konuştu.

“Önceden de üniversiteli bir kız çalmıştı”

Köpeği Lila’nın bulunması çevresinden yardım istediğini belirten Bedri Cezmi, bir vatandaş sayesinde köpeğine ulaştığını aktardı. Söylenen adrese gittiğinde karşılaştığı manzaradan da bahseden Cezmi, bir evde yaklaşık 20 kişinin yaşadığını ve çalan kadının kendisinden ev bulmak konusunda yardım istediğini ifade etti. Köpeğinin bundan önce de çalınmaya çalıştığını söyleyen Bedri Cezmi, “Faturacı arkadaş dükkânındaki güvenlik kamera kayıtlarını bana yardımcı olmak için çıkardı. Sonra telefon geldi bize o çalan Afgan uyruklu kızın üst komşusu, ‘Köpek burada, havlayıp duruyor’ dedi. Kalabalık bir aile, 15-20 insan kalıyor bir evde. Sonra hatta köpeğimi çalan Sema isimli kız da benden kendilerine ev bulmamı istedi. Ben de yardımcı olmaya çalışacağımı söyledim. Köpeğimi aldığımda çok korkmuştu, korkmaz mı? Bu bir değil iki değil ki. Önceden de üniversiteli bir kız çalmıştı, banyosunda saklamaya çalışmıştı. Köpeğimin üzerinde çip var, oradan konumunu bulabiliyoruz. Çok sevimli olduğu için dikkat çekiyor. Bu da herkesin yanına yanaşır, çağır kucağına gelir” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18