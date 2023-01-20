(Özel) Eşi Müslüman olunca gözyaşlarını tutamadı

Ailesiyle Bursa’ya yerleşen Güney Kore’li Vıadislah Kim (43), Suşi ustası olarak işe başladığı kafede patronu vesilesiyle Müslüman oldu. Vıadislah Kim’in eşi Gülhşen Kim (40) ise Müslüman olduktan sonra gözyaşlarını tutamayarak ağladı.

Rusya’ya iş için giden Güney Kore’li Vıadislah Kim, Özbekistanlı Gülhşen Kim ile tanıştı. Çift, bu mutluluklarını evlilik ile taçlandırarak Türkiye’ye gelerek Bursa’ya yerleşti. Suşi ustası olan Vıadislah Kim, merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi’nde bulunan bir kafeye Suşi ustası olarak işe girdi. Burada patronu Can İşleyen ile konuşan Vıadislah Kim, İslam dinini araştırdığını ve Müslüman olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine patronu Can İşleyen, duydukları karşısında şaşkınlık yaşayarak en yakın caminin yolunu tuttu. Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan Şehabettin Paşa Cami imamı Raif Sevin ile konuştuktan sonra Vıadislah Kim ve eşi Gülhşen Kim alarak camiye gitti. Cami İmamı tarafından düzenlenen ihtida töreniyle birlikte Vıadislah Kim Müslüman oldu. Vıadislah Kim’in yeni ismi ise Muhammet oldu. Eşi Gülhşen Kim ise eşinin Müslüman olduğuna şahitlik ettiği esnada gözyaşlarını tutamayarak ağladı.

Patron Can İşleyen," Yanımıza geldi, Müslüman olmak istediğini söyledi. Bizde bu sebeple kendisine vesile olduk. Camiye geldik, Müslüman oldu. Ben öncülük yaptığım için çok mutluyum" dedi.

Eski adıyla Vıadislah Kim’in yeni adıyla Muhammet Kim, "Ben çok daha önceden Müslüman olmak istemiştim. Benim Müslüman olmama vesile olan herkese Allah razı olsun teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Vıadislah Kim (43), cumartesi günü Bursa’ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi çok istiyor.