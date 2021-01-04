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(Özel) Emekli çiftçi Veysel Efe “Ali Baba’nın çiftliğini” Balıkesir’de kurdu

Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Yakupköy kırsal mahallesinde yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan 60 yaşındaki Veysel Efe, hayvan sevgisiyle herkesin takdirini topluyor. “Ali Baba’nın Çiftliği” isimli çocuk şarkısında olduğu gibi çok sayıda hayvanın babasından kalan bahçede bakımını üstlenen Veysel Efe, hayvan sevgisinin kendisinde mezarlıkta başladığını söyleyerek her geçen yıl hayvan sevgisinin artarak devam ettiğini belirtti.

Haberde İnsan 04.01.2021, 09:25
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(Özel) Emekli çiftçi Veysel Efe “Ali Baba’nın çiftliğini” Balıkesir’de kurdu

Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Yakupköy kırsal mahallesinde yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan 60 yaşındaki Veysel Efe, hayvan sevgisiyle herkesin takdirini topluyor. “Ali Baba’nın Çiftliği” isimli çocuk şarkısında olduğu gibi çok sayıda hayvanın babasından kalan bahçede bakımını üstlenen Veysel Efe, hayvan sevgisinin kendisinde mezarlıkta başladığını söyleyerek her geçen yıl hayvan sevgisinin artarak devam ettiğini belirtti.

10 yaşında annesini kaybeden ve büyüklerinin üzülmemesi için kendisine “annen geri gelecek” demesi üzerine her gün mezarlığa giden Veysel Efe burada bulduğu köpek yavrularını severek hayvan sevgisinin kendisinde başladığını söyledi. Veysel Efe içinde çok sayıda ceviz ağacının bulunduğu arazide köpek, güvercin, tavus kuşu, Tokat tavuğu, kaz, ördek, tavşan ve tavuk beslemeye başladı. Veysel Efe en son olarak çok sevdiği hayvanlarının arasına deve kuşu ile yıllarca güreştikten sonra emekliye ayrılan deveyi de kattı. Herkese hayvan beslemeyi tavsiye eden Veysel Efe huzuru hayvanlarda bulduğunu söyledi.

“Çok sayıda hayvan besliyorum”

Emeklilik hayatını baktığı hayvanlarla birlikte geçirdiğini ifade eden Veysel Efe, “Altıeylül ilçesi Yakupköy kırsal mahallesinde ikamet ediyorum. Burada günlerimi hayvanlarımla birlikte geçiriyorum. Hayvanları çok seviyorum. Burada deve, deve kuşu, tavus kuşu, tavuk, kaz, ördeklerim, güvercinlerim var. Yani aklınıza ne gelirse aşağı yukarı burada var. Bunların yanında Pamuk ismini verdiğim tavşanım var. Hayvan sevgisi başka bir şey. Burada dolu dolu günlerimi geçiriyorum hayvanlarımla. Daha da çeşitli hayvanları da buraya getirmek istiyorum” diye konuştu.

“İlk hayvan sevgim mezarlıkta başladı”

Kendisinde ilk hayvan sevgisinin 10 yaşında annesinin kaybettikten sonra başladığını belirten Veysel Efe, “Bende bu hayvan sevgisi ufak yaşlarda başladı. İlk hayvanla tanıştığım yer mezarlık oldu. İlginçtir ben o zaman 10 yaşımda annemi kaybettim. Büyüklerim hep bana ’annen geri gelecek, bekle’ derlerdi. Ben de annemin geleceğini sanarak mezarlığa giderdim. Mezarlıkta çalıların arasında köpek doğurmuş ve yavruları benim yanıma geldi. Ben mezarlığa bir ay kadar sürekli annem gelecek diye gittim. Orada köpeklerle, yavrularla akşama kadar oynardım. Fakat meğerse annem gelmeyecekmiş. Benim köpeklerle ilk tanışmam orada oldu. Daha sonraki yıllarda hayvan sevgisi bende artarak devam etti. Yani ilk hayvan sevgim mezarlıkta başladı. Benim bu hayvan sevgim ilk eşimden ayrılmama sebep oldu. 14 yaşında evlilik yaşadım. Bu hayvanlardan ciğerimde kist oluşmuş. Bunun patlaması sonucu bayağı bir hastanede yattım. Benim için iyileşmeyecek falan derlerken ben o ara eşimden oldum. Hayvanların yüzünden böyle bir ilginç olay yaşadım” ifadelerini kullandı.

“En son güreşten emekli olan deveyi aramıza kattım”

Beslediği ve bakımını üstlendiği hayvanların arasına en son bir devenin katıldığını söyleyen Veysel Efe, “Bu yıllarca güreş tutmuş bir hayvan. Ben de merak ettim ve aldım. Şu anda emektar olarak bizimle birlikte yaşıyor. Burada ona bakıyoruz, üzerine biniyoruz. Hayvan sevgisi bende artarak devam ediyor. Hayvanlarla birlikte olmak çok güzel bir şey ve herkese tavsiye ediyorum. Burada onlarla birlikte boş vakitlerimi değerlendirirken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum” dedi.

“Amacım hayvan sayısını artırmak”

Emekli çiftçi Veysel Efe kendisine ait olan arazide bir takım düzenlemeler yaptıktan sonra hayvan sayısını artıracağını belirterek, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için hizmet vereceğini de belirtti. Efe, arazisi içinde yer alan derenin düzenlemesini yaptıktan sonra pandemi sürecinin azalmasıyla çocukları arazisinde ağırlamak istediğini kaydetti.
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