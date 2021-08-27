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(Özel) Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı

Bursa’da pazardan gelen yaşlı kadın, evinin sokağındaki gelin almaya dahil olunca, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Haberde İnsan 27.08.2021, 09:15
(Özel) Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı

Bursa’da pazardan gelen yaşlı kadın, evinin sokağındaki gelin almaya dahil olunca, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Bahar Mahallesi’nde gerçekleşen gelin alma merasimine pazardan aldığı malzemelerle katılan yaşlı kadın renkli görüntüler ortaya çıkmasına vesile oldu. Oynayanların arasına giren kadın, kalabalıkla birlikte eğlendi. O ânlar ise kameralara yansıdı.

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