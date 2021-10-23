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(Özel)Dizi oyuncusu Alpan, Balıkesir’de zeytin hasadı yaptı

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde düzenlenen kurslar birçok tanınmış ismi konuk etti. Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursunun ardından Zeytin Yetiştiriciliği Kursuna katılan tanınmış dizi oyuncusu Doğu Alpan da zeytincilik kursunun son günü düzenlenen zeytin hasadına katıldı.

Haberde İnsan 23.10.2021, 16:33
(Özel)Dizi oyuncusu Alpan, Balıkesir’de zeytin hasadı yaptı

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde düzenlenen kurslar birçok tanınmış ismi konuk etti. Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursunun ardından Zeytin Yetiştiriciliği Kursuna katılan tanınmış dizi oyuncusu Doğu Alpan da zeytincilik kursunun son günü düzenlenen zeytin hasadına katıldı.

Hasat makinesini sırtlayan genç oyuncu zeytinleri indirirken, pandeminin gıdayı daha çok öne çıkardığını söyledi. Zeytine ilgi duyduğu için kursa katıldığını anlatan Alpan, dizi oyunculuğuna devam edeceğini söyledi. Doğu Alpan, Kırmızı Oda, Kurt Seyit ve Şura ve Zehirli sarmaşık gibi dizilerde rol aldı. Oyunculuk yaptığını anlatan 34 yaşındaki Doğu Alpa,” İstanbul da oyunculuk yapıyorum normalde ben. Şu anda Balıkesir Belediyesinin çiftçi eğitim kursları var. Belki haberi olanlar vardır. Geçen hafta tıbbi ve aromatik bitkiler kursu vardı. Bu hafta da 3 günlük zeytincilik kursu var. Bende öğrenmek istedim. Konu hakkında bilgi almak istedim. O yüzden buradayım. Kurslar ücretsiz aynı zamanda. Yani belediyenin Balıkesir Belediyesinin kendi kursları. İsteyen meraklı olan tarıma herhangi bir şekilde merak duyan katılabilir. Başvurabilirler katılabilirler. Biz zeytin hasadı yapıyoruz. Birkaç farkla alet edevatta var. Pandemi gıdayı öne çıkardı. Üretimi genel olarak artırmak lazım. Konu hakkında daha çok bilgisi olanlar vardır. Belli bir gıda krizi var. Gıdada enflasyon var. Üretimi artırmak lazım” dedi.

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