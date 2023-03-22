Özel çocuklardan depremzede vatandaşlara ’+1’ yazılı kurabiye

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü, ‘Down Sendromu Farkındalık Günü’ çerçevesinde anlamlı bir farkındalık etkinliğine daha imza attı. Mutfağa giren en özel şefler, depremden etkilenip Mersin’e gelen vatandaşlar için üzerlerinde +1 yazılı kurabiyeler yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nin özel şefleri kolları sıvadı, mutfağa girdi. Bonelerini ve önlüklerini takıp, eldivenlerini giyen özel şefler, mutfakta tüm hünerlerini sergiledi.Toplam 7 şef, usta öğretici Durdu Gürbüz ile birlikte mutfakta harikalar oluşturdu ve depremden etkilenen vatandaşların yüreklerine dokundu. Birbirinden güzel kurabiyeleri, sevgilerini de katarak yapan özel şefler, Kalp ve çocuk figürlü kurabiyeleri, piştikten sonra +1 yazısı ile renkli bir şekilde süsledi. Özenle paketlenen kurabiyeler, belediyenin aracılığıyla tarafından geçici barınma alanlarına dönüştürülen noktalardaki vatandaşlara ulaştırıldı.

“Amacımız deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımıza bir farklılık oluşturmak”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde farklı bir etkinlik planladıklarından söz ederek, “Özel çocuklarımızla birlikte kurabiye yapıyoruz. Amacımız deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımıza bir farklılık oluşturmak, onları mutlu etmek. Bu yaptığımız kurabiyeleri onlara ikram edeceğiz ve aynı zamanda bir farkındalık oluşturmayı hedefledik. Özel çocuklarımız bu etkinlik için çok heyecanlılar. Kurabiyelerin deprem bölgesinden gelen vatandaşlara dağıtılacaklarının farkındalar. Çok güzel geçiyor. Hem eğleniyorlar hem de bir şeyler üretmenin keyfini yaşıyorlar. Güzel bir etkinlik oldu” dedi.

“Özel şeflerimiz kurabiyeleri severek yaptılar”

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde usta öğretici olarak görev yapan Durdu Gürbüz de “Bugün özel şeflerimizle mutfağa girdik. Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımız için kurabiye yapıyoruz. Bugün ayrıca özel bir gün. O yüzden bugün çocuklarımız da çok eğlenceli, çok mutlu. Kurabiyeleri severek yaptılar. Deprem bölgesinden gelen arkadaşlarına ikram etmekten de çok mutlular. Keyifli geçiyor” diye konuştu.

"Çocuklar yesinler, hasta olmasınlar ve iyi olsunlar"

Özel şeflerden Habibe Tanış ise “Biz bugün kurabiye yapıyoruz. Kalp ve bebekli kurabiyeler yaptık. Çocuklar yesinler, hasta olmasınlar ve iyi olsunlar” ifadelerini kullandı.

Özel şef olan Gizem Kaçaman da “Bugün burada depremzedeler için kurabiye yapıyoruz. Kalp ve insan şekli veriyoruz. Çocuklar üzülmesin, yesinler. Biz de onlar için kurabiye yapıyoruz. Afiyet olsun ve üzülmesinler” şeklinde konuştu.

Deprem bölgesinden Mersin’e gelen vatandaşlardan Şamiye Demir de “Elinize sağlık. Çok mutlu hissettim. Çok rahatız burada, ama içimiz buruk. Yıkıldık. Biz Samandağlıyız, Samandağ yok artık” dedi.

Deprem bölgesinden Mersin’e gelenlerden Eftelya Karaağaçlı da “Hatay’dan geliyoruz hepimiz. Down sendromlu çocukları gördüğümüz için çok mutlu olduk. Kurabiye yapıp getirmişler, çok mutlu olduk. Onları da mutlu edebilmişizdir umarım” diye konuştu.