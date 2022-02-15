Özel çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi seli

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın konuşması sırasında heyecanla sahneye çıkan özel çocuklar, "Tayyip Amca seni çok seviyoruz. Seni görmek istiyoruz" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

AK Parti Kadın Kolları’nın "Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali" buluşması önceki gün Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya Kocaeli’nin özel çocukları da katıldı. Sahnenin önünde yer alan Özlem Çukur ve Çiğdem Akbulut, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın konuşması sırasında kendisine seslendi ve sahneye gelmek istediklerini söyledi. Özel çocukların bu isteğini kırmayan Başkan Büyükakın, onları sahneye davet etti. Sahneye çıkıp mikrofonu alan çocuklar, "Tayyip Amca seni çok seviyoruz. Seni görmek istiyoruz" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi.

Çocukların isteği karşısında duygulanan Başkan Büyükakın ise "İkisi de harikalar. Evladımız şu anda heyecandan titriyor. Söylenecek çok da fazla bir şey yok. Onların yürekleri, sözleri bu memleketin gittiği yeri en güzel şekilde gösteriyor" dedi.