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Özel çocuklara uzaktan online eğitimle çömlek sanatı eğitimi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, pandemi döneminde down sendromlu özel çocuklara uzaktan çevrimiçi eğitimlerle geleneksel el sanatları öğretiliyor.

Haberde İnsan 25.12.2020, 17:33
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Özel çocuklara uzaktan online eğitimle çömlek sanatı eğitimi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, pandemi döneminde down sendromlu özel çocuklara uzaktan çevrimiçi eğitimlerle geleneksel el sanatları öğretiliyor.

Beyşehir’in doğasının tanıtılması projesi ve özel gençlerle sanat eğitimi etkinliği kapsamında gönüllü olarak katılan gençlere, Beyşehir Öğretmenevinde gerçekleştirilen uzaktan çevrimiçi online eğitimle çömlekçilik sanatı öğretilirken, boyama eğitimi de verildi. Yürütülen eğitim ve projeye ilişkin bilgiler veren Ereğli Sevgi Down Cafe Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Proje Koordinatörü Vefa Demirkıran, Yeni Nesil Eğitimciler Derneği’nin destek ve katkılarıyla Beyşehir Kaymakamlığı, Beyşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde yürütülen projenin Beyşehir’in doğasının tanıtılmasına yönelik bir çalışma olduğunu dile getirdi. Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı, Küresel Çevre Fonu (GEF), Küçük Destek Programı (SGP) UNDP 6. Çevre Koruma Programı kapsamında Dedegöl Dağlarının korunması kapsamında desteklendiğini hatırlatan Demirkıran, bu çerçevede daha önce de özel milli sporculara yönelik olarak Beyşehir Gölü’nde dalış eğitimleri verdiklerini hatırlatarak, devamında ise yürütülen uzaktan çevrimiçi online katılımla sanat eğitimi etkinliği kapsamında çömlekçilik sanatı eğitimi verdiklerini söyledi. Faaliyetin ilk kısmında çömlek sanatçıları Osman Yıldız ve İftariye Yıldız’ın çömlek çarkında çömlek eğitimi verdiğini, 2. kısımda ise Görsel Sanatlar Öğretmeni Tevfik Eser tarafından Eşrefoğlu Camisinin alçı tabletinin özel gençlerin katılımıyla boyaması etkinliğinin gerçekleştirildiğini anlatan Demirkıran, pandemi döneminde hareketliliğin çok zor ve güç olduğunu, bu yüzden de uzaktan eğitim modeliyle bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Türk El Sanatları Sanatkarı ve Somut Olmayan Kültür Varlıklarının Kültür Miras Taşıyıcısı, çömlek sanatçısı Osman Yıldız, 2000’li yıllardan bu yana tüm ülkeyi ilçe ilçe, okul okul gezerek öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda sanatsal çalışmalar yaparak onların daha en kolay anlayabilecekleri ve yapabilecekleri, bunları üretime ve ekonomiye kazandırabilecekleri bir sistem altyapısını kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Yıldız, bu anlamda, yetiştirdikleri öğrencilere yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak hangi branşlara yönlenebileceklerine dair ipuçları verdiklerini anlattı. Çömlek başta olmak üzere seramik, çini, ebru, heykel ve akla gelebilecek tüm branşlarda bu çalışmaları okullarda kurdukları atölyelerde yaptıklarını ancak pandemi sürecinde bunu uzaktan eğitim modeline çevirmek durumunda kaldıklarını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bunda da başarılı mıyız, başarılıyız. Çünkü bizim için önemli olan, nasıl öğretebileceğimizi anlatabilmekti. Biz de bununla ilgili uzaktan da olsa, birebir de olsa bu çalışmaları nasıl öğretebileceğimizi önce biz öğrenip daha sonra da aktarmaya başladık. Birçok genç arkadaşımız ve öğrencimiz bugünlerde evden çıkamıyor. Evden çıkamadığı için farklı dijital medyayı, teknolojiyi çok kötü kullanıp kendilerine zarar verebiliyor. Biz bunları da engelleyebilmek için, kaliteli zaman geçirebilmeleri adına gerek hobi, gerekse mesleki eğitim kapsamında birçok çalışma yapabilme kapasitesine sahibiz. Tabii bunun için de çok iyi organize olmak gerekiyor, bu organizasyonu da oluşturan destekçilerimize ve gönüllü öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Beyşehir’de özel öğrencilerimize çömlek eğitimi verdik. Aslında çömlek eğitimi verirken de çömleğin ilk gösterimini yaptık çocuklarımıza. Çömleğin yapılırken ki keyfini ve güzelliğini anlatmaya çalıştık, bunlardan sonra da onları nasıl kullanabileceklerini anlatmaya çalıştık. Ama en önemlisi doğadaki bir materyali, bir toprağın bu hale dönüşünün hikayesini anlatmaya çalıştık. Bu hikayede onların da içinde olmalarını sağlamaya çalıştık ki, eminim ki şimdi bundan sonraki katılımcı arkadaşlar evlerinde böyle kille veya sanatsal çalışmalarla daha kolay zaman geçirerek kendi yeteneklerini ortaya çıkaracaklarını düşünüyoruz. Beyşehir ve Ereğli’nin yanısıra eğitim çalışmalarımıza farklı ilçelerden katılan öğrencilerimiz oldu. Aslında, bu online eğitime Türkiye’nin istediğimiz tüm yerlerinden katılımcı sağlayabiliyoruz. Önemli olan, bu katılımcılarımıza gönderdiğimiz materyallerin nasıl korunduğunu, geri dönüşümünün nasıl olduğunu, hangi malzemelerle birlikte kullanabileceklerini, sonuç olarak bunları nasıl değerlendirebileceklerini de öğretiyoruz. Ve bizim hedefimiz; evde üretim yapabilmelerinin yollarını gösterebilmek, evde üretim yaparak da hem ev ekonomisine, hem de aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayabileceklerinden eminiz. Şu andaki birçok arkadaşımız evde üretim yaparak bütün dünyaya satışlar yapabiliyor."
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