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Özel çocuklar ürettikleri hobi ürünleri ile e-ticarete hazırlanıyor

Burdur Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu engelli öğrencileri geleceğe özgüvenli bireyler olarak hazırlanıyor. 3 alanda eğitim gören öğrenciler mezun olduklarında eğitim aldıkları bölümde iş imkanlarına sahip oluyor.

Haberde İnsan 03.12.2021, 12:07
Özel çocuklar ürettikleri hobi ürünleri ile e-ticarete hazırlanıyor

Burdur Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu engelli öğrencileri geleceğe özgüvenli bireyler olarak hazırlanıyor. 3 alanda eğitim gören öğrenciler mezun olduklarında eğitim aldıkları bölümde iş imkanlarına sahip oluyor.

Burdur Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu 57 engelli öğrenciye lise eğitim veriyor. 4 yıl boyunca 3 farklı bölümden tercih ettikleri ve ya öğretmenleri tarafından yönlendirildikleri bölümlerde el becerisi kazanarak, mezun olduklarında iş sahibi olabiliyorlar. Konaklama ve Seyahat, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı ve El Sanatları bölümlerinde eğitim alan engelli gençler el becerileri kazanıyor. Öğrenciler aldıkları eğitimler ile engellerini bir yana bırakarak özgüvenli bireyler haline geliyor. Öğrencilerin mezun olduklarında çalışma hayatına hazır hale getirdiklerini belirten Konaklama ve Seyahat Bölümü alan şefi Serdar Albayrak, “Öğrencilerimiz burada konaklama işletmelerinde çalışacak düzeyde yatak yapımı, oda düzenleme, banyo, yüzey ve zemin temizliği gibi konularda bilgi alıyorlar. Atölyemizin diğer kısmında teori bu kısmında ise uygulama yaparak öğreniyorlar. Aynı zamanda işletmelerde uygulama yapmaya götürüyoruz. Mezun oldukları zamana kadar hazır hale getiriyoruz” dedi.

Öğrencilerin ‘Bizde başarıyoruz’ düşüncesi oluştuğunu belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Serpil Doğantepe, “Burada öğrencilerimize fiziksel etkinlikler yaptırarak hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Kendilerine güven duymalarını sağlıyoruz. Yarışmalara katılarak, il dışlarına çıkarak kendilerine güvenmelerini sağlıyoruz. ‘Biz de başarıyoruz, yapıyoruz’ düşüncesi oluşuyor. Daha çok sosyalleşiyorlar” şeklinde konuştu.

“Ürettiğimiz hobi ürünleri ile gençleri e-ticarete hazırlıyoruz”

Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alan şefi Lütfi Taner Sevyurt, gençlerin ürettiği hobi ürünleri e-ticarete hazırladıklarını söyledi. Engelli öğrencilerin son sınıfta staj gördüğünü ve ustalarının da kendilerinden çok memnun olduğunu vurgulayan Sevyurt, “Burada aldıkları eğitimler ile son sınıfta staja gidiyorlar. Şu anda 4 öğrencimiz staj görmekteler, ustaları da oldukça memnun. Atölyemizde çoğunlukla amatör makinalar ile öğrencilerimiz çalışıyor. Burada hem özel eğitim öğretmeni hem de meslek öğretmeni koordineli çalışmakta. Kıl testere ve ufak makinalar ile ufak eşyalar yapıyoruz. Aynı zamanda gündemde olan bir e-ticaret var. Bizde ürettiğimiz hobi ürünleri ile gençleri e-ticarete hazırlıyoruz. Burada yaptıkları amatör küçük işler yaparak da yaşamlarını daha iyi bir hale getirme şansını elde ediyorlar” ifadelerini kullandı.

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