(Özel) Çanakkale’de akaryakıt pompasına kadın eli değdi

Çanakkale’de bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Ayşe Kardaş, severek yaptığı işi tüm kadınlara tavsiye etti. Kadınların her işi başarabileceklerini söyleyen Kardaş, “Kadınlar her şeyi başarabilir ve her şeyin üstesinden gelebilirler. Kadın erkek ayrımının ortadan kalktığını düşünüyorum. Kadın da her işe el atmalı ve başarabilir de yani. Yeter ki kadın istesin” dedi.

Çanakkale’de 9 ay önce bir akaryakıt istasyonunda işe başlayan ve aile bütçesine katkı sağlayan Ayşe Kardaş (37), “Bu arkadaşımın bir tavsiyesiydi. Aslında önceden hiç böyle bir fikrim yoktu fakat arkadaşım denemem gerektiğini söyledi. İlk buraya başladığım zaman tabii ki çok korktum, hiç alışık olmadığım bir durumdu. Fakat çok sevdim, o kadar çok sevdim ki bu iş benlik dedim. Birkaç kişi dışında çoğunlukla olumlu geri dönüşler alıyorum. Mesai arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum, bir sıkıntım yok. Tabi onlar daha önceden bir bayanla çalıştıkları için ben sanırım üçüncü kişiyim” dedi.

“Bence kadın ne isterse yapabilir”

Kadınların her iş kolunda başarılı olabileceğini de sözlerine ekleyen Kardaş, “Bence kadın ne isterse yapabilir, yapmalı diye düşünüyorum. Aslında daha önceden önyargılı bakmalarına rağmen kadınlar her şeyi başarabilir ve her şeyin üstesinden gelebilirler. Kadın erkek ayrımının ortadan kalktığını düşünüyorum. Kadın da her işe el atmalı ve başarabilir de yani. Yeter ki kadın istesin. Daha önce ev hanımıydım ama benim başaramayacağım hiçbir iş yok” diye konuştu.

“Kadınlar bu iletişimi çok iyi kuruyor”

Akaryakıt sektörünün hizmet işi olduğunu ve bu konuda kadınların oldukça başarılı olduklarını ifade eden akaryakıt istasyon yetkilisi Hüseyin Özdemir (35), “Biz zaten yıllardır kadınların bu işi yapabileceklerini biliyoruz. Aslında akaryakıt servis işi tam kadınlara uygun bir meslek. Çünkü, hizmet işi aslında bu. İnsanlarla iletişim gerektiriyor ve kadınlar bu iletişimi çok iyi kuruyor. Müşterilerimiz de çok memnun bu konuda. Her zaman yapabileceklerine inanıyorduk, dağıtıcı firmaların bunu desteklemesiyle birlikte kadınlara önayak oldular. Kadınlar da artık yapabileceklerini bildiklerinden dolayı bu işe fazla talep göstermeye başladılar. Kadınlar bunu düşünüyorlarsa ailelerini geçindirebilecekleri gerçek bir iş olarak değerlendirebilirler” şeklinde konuştu.