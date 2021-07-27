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(Özel) Bursa’da damada görülmemiş eziyet

Bursa’da bir düğünde damada arkadaşları tayt giydirip çamaşır yıkattı. Kadın atletiyle oynatılan damadın göbeğine ise rujla gelinin adı yazıldı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Haberde İnsan 27.07.2021, 09:21
(Özel) Bursa’da damada görülmemiş eziyet
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Bursa’da bir düğünde damada arkadaşları tayt giydirip çamaşır yıkattı. Kadın atletiyle oynatılan damadın göbeğine ise rujla gelinin adı yazıldı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinin Ürünlü Mahallesi’nde yapılan düğünde damada adeta Çin işkencesi yapıldı. Damada gelin almak için gittiği kız evinin önünde kadın kıyafetleri giydirildi. Leğende çamaşır yıkatılıp oynatılan damadın karnına rujla gelin ve damadın isimleri yazıldı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.
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